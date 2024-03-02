Остановилось сердце? Раскрыты новые подробности смерти звезды «Реальных пацанов» Маркина

Друзья решились раскрыть детали случившейся трагедии лишь спустя месяц после утраты.

Друзья раскрыли новые подробности внезапной смерти звезды сериала «Реальные пацаны» Дмитрия Маркина. По предварительным данным, причиной смерти 53-летнего актера театра и кино могла стать остановка сердца, пишет Радио1.

На своей персональной странице в социальных сетях коллега Маркина, Александр Загоскин сообщил, что актера не стало в машине скорой помощи утром. Запустить сердце деятеля культуры врачи не смогли и вынуждены были констатировать смерть. Ранее на проблемы со здоровьем Маркин никогда не жаловался: о том, были ли у него диагнозы, в ближайшем окружении не знают.

Похороны артиста прошли почти через месяц после его кончины. По словам Загоскина, этот момент хорошо отражает личность самого Маркина. Он жил одним днем и не любил строить планов на будущее.

«Паша умер четвертого февраля рано утром в машине скорой помощи. И потом ждал своих похорон до сегодняшнего дня 29.02», − уточнил коллега артиста.

В соцсетях Загоскин предался и воспоминаниям об одной из последних встреч с артистом. Так, по словам артиста, при жизни Маркин всегда отличался сообразительностью и гибкостью ума. Однажды, отдыхая в Турции, актер случайно перепутал свой паспорт с чужим: понимая, что от подмены пострадают сразу два человека, Маркин мастерским броском вернул документ законному владельцу. Отдых был спасен.

«Друг был спасен, а его паспорт проштампован пограничником два раза! Торжество разума и ловкость рук русской артистической школы продолжили отмечать уже на нашей территории! Вот такой он был: артистичный, ироничный и смешной с грустными глазами и ранимой душой», — предался воспоминаниям Загоскин.

Артист окончил актерско-режиссерское отделение Театра-школы Ролана Быкова. Актера узнали зрители в 2000 году по роли буфетчика в фильме «ДМБ». В картине он сыграл вместе с Иваном Охлобыстиным и Станиславом Дужниковым.

Известность он стал приобретать по ролям в таких сериалах как «Склифосовский», «Интерны», «Моя прекрасная няня», «СашаТаня» и «Реальные пацаны». Всего на его творческом пути более 70 фильмов.

Ранее 5-tv.ru, что умер экс-глава правительства СССР Николай Рыжков.