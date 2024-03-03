В Израиле допустили ужесточение позиции в отношении России

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 62 0

Израильский политик Вайтман: позиция Тель-Авива в отношении Москвы ужесточится

В Израиле допустили ужесточение позиции в отношении России

Фото: www.globallookpress.com / Ilya Galakhov

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Как с этим связана ситуация в секторе Газа?

Позиция Израиля в отношении России станет более агрессивной. Об этом заявил представитель израильской правящей партии «Ликуд» Амир Вайтман.

«Отныне Израиль займет более агрессивную позицию по отношению к России», — цитирует политика Business Insider.

Он полагает, что заявление властей страны по поводу возможной передачи Украине систем раннего оповещения о ракетных ударах было сделано не просто так. Это, говорит Вайтман, связано с переговорами палестинских фракций в Москве в рамках межпалестинской встречи по урегулированию конфликта в секторе Газа.

Парламентарий убежден, что российская сторона якобы «активно вовлечена в то, что происходит в Израиле». Однако он признал, что реальный уровень вовлеченности России неизвестен.

В то же время Израиль «не имеет возможностей» поставлять системы вооружений другим странам, однако данное заявление было «только началом» приверженности еврейского государства Украине. Если ситуация в секторе Газа завершится раньше, чем конфликт на территории Незалежной, то «израильское оружие попадет на Украину», говорит Вайтман.

Ранее 5-tv.ru писал, что ХАМАС и Израиль договорились о сроках перемирия.

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