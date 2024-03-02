ХАМАС и Израиль договорились о сроках перемирия

Al Hadath узнал о договоренности ХАМАС и Израиля о сроках перемирия
Фото: Reuters / Amir Cohen
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Стороны конфликта также согласовали схему освобождения израильских заложников и заключенных палестинцев.
Палестинское движение ХАМАС и Израиль договорились о сроках предполагаемого перемирия в секторе Газа и обмене заложников на заключенных в израильских тюрьмах палестинцев. Об этом сообщает саудовский телеканал Al Hadath со ссылкой на источник в службах безопасности Египта.
Уточняется, что стороны согласовали длительность перемирия и схему освобождения заложников и заключенных. Для завершения сделки осталось достичь соглашения о выводе израильских войск из северной части сектора Газа и возвращения туда жителей, отметил собеседник телеканала. Он добавил, что переговоры о прекращения огня возобновятся в Каире 3 марта.
Накануне свыше ста человек погибли и около 800 получили ранения во время раздачи гуманитарной помощи на севере сектора Газа.
По сообщениям Минздрава Палестины, люди собрались, чтобы встретить конвой из Египта с гумпомощью — продуктами, медикаментами и водой. Однако сопровождавшие машины израильские военные якобы внезапно открыли по палестинцам огонь на поражение. В свою очередь израильтяне утверждают, что якобы началась давка, которая и привела к жертвам.
Новая массовая гибель мирного населения Газы вызвала негодование во всем мире. Президент Колумбии Густаво Петро сравнил действия Тель-Авива с холокостом и объявил о прекращении закупок оружия у Израиля. А в МИД Турции заявили о совершении израильтянами еще одного преступления против человечности.
Даже в США, которые поддерживают Израиль и неоднократно накладывали вето в Совбезе ООН на резолюции, требующие немедленного прекращения огня в секторе Газа, призвали расследовать случившееся.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что по меньшей мере девять человек погибли и несколько десятков пострадали в результате новых израильских авиаударов по городу Рафаху на юге сектора Газа.
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