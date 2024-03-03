Собянин: Москвичи выбрали любимые места для зимнего отдыха в столице

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 18 0

А вы уже побывали там?

Собянин: Москвичи выбрали любимые места для зимнего отдыха в столице

Фото: Сандурская Софья / ТАСС

Москвичи выбрали любимые места для зимнего отдыха в столице. В голосованиях на портале «Активный гражданин» горожане оставили более 560 тысяч мнений. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Как отметил мэр, по традиции, в число самых любимых вошли Парк Горького и «Сокольники». Аллеи этих парков становились гигантскими катками с тридцатых годов прошлого века. В этом году впервые за последние десятилетия можно было покататься и по Пушкинской набережной Парка Горького.

Помимо этого, москвичи отметили парки «Коломенское» и «Царицыно». Как подчеркнул Собянин, в музеях-заповедниках места активного отдыха соседствуют со знаковыми достопримечательностями.

Большое количество голосов москвичи также отдали ВДНХ и Измайловскому парку, где можно прокатиться на коньках и лыжах в окружении природы.

Ранее стало известно, что бесплатный каток на главной площади Северного речного вокзала посетили более 27 тысяч человек. Каток работал всю зиму. Там можно было не только покататься, но и принять участие в различных мероприятиях.

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