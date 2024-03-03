Звезда сериала «Парни» Пол Уд умер после операции на мозге

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Елизавета Романова
Елизавета Романова 376 0

Актер и спортивный комментатор Пол Уд умер после операции на мозге в 69 лет

Звезда сериала «Парни» Пол Уд умер после операции на мозге

Фото: из открытых источников

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Шоумен боролся с тяжелым недугом последние несколько месяцев, но никто не сумел ему помочь.

Канадский актер Пол Уд, наиболее известный по роли во франшизе «Парни», скончался на 70 году жизни из-за осложнений, возникших после операции на мозге. Об этом сообщает газета 24heures.ca со ссылкой на слова родственников артиста.

Шоумену было 69 лет. Ранее на этой неделе Уду провели сложную хирургическую операцию по удалению опухоли. Врачи диагностировали у спортивного комментатора и актера новообразование в мозге несколько лет назад. В параллель с лечением Уд продолжал работать, вел соревнования и писал сценарии. 

Смерть артиста подтвердили его сестра Иоганна и брат Пьер в свих социальных сетях.

«К сожалению, его сердце внезапно остановилось в результате осложнений. Опухоль прервала его жизненный путь», — написала Иоганна в личном блоге.

Пол Уд известен во многих сферах. Особое признание он получил благодаря работе спортивного комментатора. Также шоумен был аналитиком во время хоккейных матчей на канале TVA Sports и вел такие передачи, как Lingo и Le Cercle. В легендарной серии фильмов «Парни» Уд сыграл вратаря Фернана. Сериал получил бешеную популярность: в многосерийной ленте показали историю героев, которые увлечены хоккеем. Сценаристы выпустили пять сезонов проекта. 

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что дизайнер Айрис Апфель умерла на 103-м году жизни.

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