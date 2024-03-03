Проверка на подлинность: как отличить бриллиант от подделки в домашних условиях

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 132 0

Ювелир Ракутина: подлинность бриллианта можно проверить через теплопроводность

Проверка на подлинность: как отличить бриллиант от подделки в домашних условиях

Фото: www.globallookpress.com / DanitaDelimont.com

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Простые способы помогут убедиться в том, что перед вами не фианит или муассанит.

Украшения с бриллиантами — один из самых распространенных подарков, которые дамы получают в Международный женский день. Как отличить настоящий драгоценный камень от поддельного — рассказала ювелир, эксперт по ювелирной моде Елена Ракутина.

По словам специалиста, в первую очередь необходимо обратить внимание на несколько моментов. Первый — теплопроводность бриллианта.

«Необходимо просто подышать на камень. Если после нескольких выдохов он покроется конденсатом — перед вами фианит или муассанит», — говорит Ракутина в беседе с изданием Газета.ру.

Также можно проверить подлинность драгоценного камня при помощи воды: капнуть на него прозрачной жидкостью, а после попытаться разделить каплю иголкой. Если она разбивается на несколько мелких частиц, то перед вами не бриллиант.

Впрочем, эти методы проверки все-таки невозможно назвать на 100% достоверными. Самым главным доказательством подлинности бриллианта является сертификат на ювелирное изделие, который обязан предоставить магазин.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что подарить женщине на 8 Марта.

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