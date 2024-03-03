Камила Валиева заявила, что не принимала допинг сознательно

На долю российской фигуристки Камилы Валиевой выпало немало трудностей. Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал спортсменку за нарушение антидопинговых правил на четыре года — до 2025-го. Из-за этого Валиева лишилась золотых наград. В интервью для документального фильма японского канала NHK Валиева призналась, что не принимала допинг сознательно.

«Со своей стороны я могу сказать, что я не принимала допинг сознательно. <…> И старалась максимально следовать правилам. И настраивала себя так, что это — прекрасный праздник спорта, то место, ради которого ты так долго об этом мечтал, приехал. И, к сожалению, получил другие эмоции и другое отношение», — поделилась своими эмоциями Валиева.

О том, что Валиеву дисквалифицировали на четыре года за нарушение антидопинговых правил, стало известно 29 января 2024-го. Решение CAS якобы связано с допинговым скандалом, который прогремел во время Олимпийских игр в Пекине. Лаборатория WADA обнаружила в крови у фигуристки триметазидин, гипоксен и L-карнитин. Применение последних двух препаратов не запрещается правилами Всемирного антидопингового агентства.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что в CAS сообщили о найденном в допинг-пробе Валиевой экдистероне.