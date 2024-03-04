Киев планировал теракты с химоружием против российских военных и Балицкого

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Лана Шевченко
Лана Шевченко Лана Шевченко Журналист Вконтакте 1 645 0

За отравление военных жителю Мелитополя Диляверу Куршутову обещали заплатить две тысячи евро.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Federico Gambarini/dpa; 5-tv.ru

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Российские военные и губернатор Запорожской области Евгений Балицкий были основными целями при планируемых Киевом терактах с применением химоружия. Об этом свидетельствуют материалы допросов одного из арестованных злоумышленников и перехваты его разговоров с кураторами в Киеве, выяснили «Известия».

За отравление военных жителю Мелитополя Диляверу Куршутову обещали заплатить две тысячи евро.

«Химикаты нужно было подсыпать в столовую — в суп или сок», — пояснил задержанный.

А вот за удачное покушение на Евгения Балицкого ставка была уже выше — десять тысяч евро. Это Куршутову было предложено его куратором в спецслужбах Украины Алекандром Когутом. Запись разговора так же есть в распоряжении «Известий».

«Если еще Балицкому через уборщицу воду поменять, то десятка (тысяч евро, — „Известия“). Сразу наличкой», — говорит на записи Когут. — «Балицкий это очень серьезно… Если кто-то будет из его приближенных, то это тоже будет считаться».

В начале прошлой неделе сотрудниками ФСБ России в Мелитополе были задержаны три украинских агента. Взрывчатые и отравляющие вещества им передали с подконтрольной Киеву территории Запорожской области.

Анализ веществ, изъятых у подозреваемых во время обысков, выявил метадон — один из самых опасных синтетических наркотиков, а также боевое отравляющее вещество по классификации НАТО BZ (хиноклидил-циклопентил-фенилгликолят). Оно воздействует на центральную нервную систему человека, вызывая галлюцинации, страх, подавленность, слепоту и глухоту.

Взрывчатку, которую получали агенты украинских спецслужб, планировали вмонтировать, например, в пауэрбанки, отдавать их военным, а затем активировать.

Возбуждено и расследуется уголовное дело по ст. 355 УК РФ («Разработка, производство, накопление, приобретение или сбыт оружия массового поражения») и ст. 205 УК РФ («Террористический акт»).

Все подробности смотрите в ближайшем выпуске в репортаже РЕН ТВ.

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