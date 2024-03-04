Если человек старается придерживаться правильного питания, то он, скорее всего, обращает внимание этикетку. Точнее на то, что там написано. Что может скрываться за «полезным» названием?

На прилавках магазинов полно продуктов с маркировками «био», «эко», «органик» или «фермерский». Люди покупают такие товары в надежде, что они будут безопаснее и вкуснее. Но так ли это на самом деле? Шеф-повар Григорий Мосин рассказал Газета.ру, как выбрать действительно полезные продукты.

Если на упаковке написано, что продукт «фермерский», это не означает, что он домашний. В России фермерское хозяйство — это просто организационно-правовая форма: КФХ — крестьянско-фермерское хозяйство. По сути, надпись «фермерский» не значит ничего, отметил Мосин.

Такие товары представлены в сетевых магазинах, а значит — производятся тоннами. Ферма может быть просто огромной, а в таких масштабах просто нереально получить качество домашних продуктов. Тем не менее, «фермерская» еда должна производиться по нормам САНПиНа.

Если вы видите надписи «био» или «эко», то это может означать, что производитель хотя бы частично придерживается принципов органического производства. Но это далеко не факт. Поэтому шеф-повар рекомендует внимательнее изучать этикетку и проверять маркировку.

Законодательно в России закреплены только термины «ОРГАНИК» и «органический».

«Такая надпись на этикетке гарантирует вам, что продукт произведен и сертифицирован по правилам органического земледелия и животноводства, полностью исключено содержание вредных химических веществ», — рассказал Мосин.

Органические продукты могут производиться только на землях, которые специально подготовлены и находятся далеко от крупных промышленных производств. В экологически чистой пище не могут содержаться пестициды, продукты генной инженерии и любая друга агрохимия. Также исключено присутствие антибиотиков, гормонов роста, искусственных консервантов и синтетических добавок.

Эксперт в заключение отметил, что в России достаточно много производителей, которые соблюдают принципы органического производства.

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