Указал ему на место: Роберт Фицо резко осадил посла Великобритании

Эфирная новость 118 0

Фицо напомнил британскому послу о роли Бориса Джонсона в переговорах по Украине

Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Витвицкий; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Украинский кризис

Найджел Бейкер раскритиковал позицию Братиславы по украинскому конфликту, но забыл кое-что важное.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо резко осадил посла Великобритании, который раскритиковал Братиславу за позицию по украинскому конфликту.

Недовольство британского дипломата вызвало мнение словацкого правительства о том, что Запад не стремится к установлению мира на Украине, а лишь накачивает Киев вооружениями. Найджел Бейкер заявил, что удивлен подобными высказываниями, которые не вписываются в политику Запада. Роберт Фицо за ответом в карман не полез.

«Было бы лучше, если бы посол Бейкер объяснил гражданам Словакии, какую роль сыграл бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, когда вскоре после начала войны на Украине призвал украинское политическое руководство не подписывать мирный договор с Россией, хотя тот гарантировал Украине перспективу вступления в ЕС и военный нейтралитет», — прокомментировал Фицо.

Роберт Фицо также заявил, что стратегия Запада использовать войну на Украине для экономического, политического и военного ослабления России «не работает».

Ранее 5-tv.ru писал, что Фицо сообщил о намерении Италии забрать из Словакии свои системы ПВО.

Тема:
Украинский кризис
4 мар
В два раза меньше: в Конгрессе США обсуждают новый пакет помощи Украине
4 мар
Вучич не исключил отправку западных войск на Украину
3 мар
«Медийный эффект»: Сальдо назвал цель попытки высадки ВСУ на Тендровской косе
3 мар
МИД РФ с правительством КНР обсудили решение конфликта на Украине
28 февр
Спецпредставитель Китая совершит турне ради завершения конфликта на Украине
21 февр
Пентагон: ВСУ без поддержки США придется решать, какие города они могут удержать
14 февр
«Масло в огонь»: Китай призвал Запад прекратить поставки оружия на Украину
9 февр
«Мы бы пальцем не пошевелили»: Путин заявил, что цель России — прекратить войну
1 февр
Рябков поддержал идеи стран БРИКС по решению конфликта на Украине
1 февр
Нигде не применялись: Виктория Нуланд анонсировала поставку Украине новых бомб
Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 59%
91.33
0.49 98.72
0.18
Под счастливой звездой окажутся пять знаков: финансовый гороскоп на весну...

Последние новости

12:51
Бундестаг требует от Шольца отчета после утечки разговора офицеров ВВС
12:38
Митя Фомин назвал главную отличительную особенность русского человека
12:29
Европа хочет сократить закупки газа из России при прекращении транзита через Украину
12:28
Российский фрегат «Маршал Шапошников» прибыл в Катар
12:24
Указал ему на место: Роберт Фицо резко осадил посла Великобритании
12:19
Песков: разговор офицеров ФРГ подчеркнул вовлеченность в конфликт на Украине

Сейчас читают

«Это он, это он, рисипеньский почтальон»: Санду плюет на законы и здравый смысл
«Это параллельная Вселенная»: Влад Соколовский о женщинах и их намеках
Вернет в Средневековье: землян предупредили о надвигающейся геомагнитной угрозе
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок