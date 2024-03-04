Указал ему на место: Роберт Фицо резко осадил посла Великобритании
Фицо напомнил британскому послу о роли Бориса Джонсона в переговорах по Украине
Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Витвицкий; 5-tv.ru
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Найджел Бейкер раскритиковал позицию Братиславы по украинскому конфликту, но забыл кое-что важное.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо резко осадил посла Великобритании, который раскритиковал Братиславу за позицию по украинскому конфликту.
Недовольство британского дипломата вызвало мнение словацкого правительства о том, что Запад не стремится к установлению мира на Украине, а лишь накачивает Киев вооружениями. Найджел Бейкер заявил, что удивлен подобными высказываниями, которые не вписываются в политику Запада. Роберт Фицо за ответом в карман не полез.
«Было бы лучше, если бы посол Бейкер объяснил гражданам Словакии, какую роль сыграл бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, когда вскоре после начала войны на Украине призвал украинское политическое руководство не подписывать мирный договор с Россией, хотя тот гарантировал Украине перспективу вступления в ЕС и военный нейтралитет», — прокомментировал Фицо.
Роберт Фицо также заявил, что стратегия Запада использовать войну на Украине для экономического, политического и военного ослабления России «не работает».
Ранее 5-tv.ru писал, что Фицо сообщил о намерении Италии забрать из Словакии свои системы ПВО.
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