Ходатайство Ефремова об УДО одобрила администрация колонии
Запрос рассматривала специальная комиссия.
Фото: Кадр из к/ф «Одесский пароход», реж. Сергей Урсуляк, 2019 г.
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Администрация исправительной колонии, в которой содержится актер Михаил Ефремов, одобрила его ходатайство об условно-досрочном освобождении (УДО). Об этом сообщил председатель ОНК Москвы Георгий Волков в своем Telegram-канале.
«Комиссия в колонии, в которой Михаил Ефремов отбывает наказание, удовлетворила ходатайство об условно-досрочном освобождении», — сообщил Волков.
Он добавил, что теперь Ефремова ждет суд, где и будет принято окончательное решение об УДО.
Актер Михаил Ефремов отбывает срок в ИК № 4 с ноября 2020-го. Артист в пьяном состоянии врезался во встречный автомобиль, водитель которого в результате скончался. Ефремову за смертельное ДТП дали семь с половиной лет колонии. И, как сообщалось, уже в 2024 году он может рассчитывать на досрочное освобождение.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ефремов пишет покаянные письма в надежде выйти из тюрьмы по УДО. В одном из писем он признался, что был в беспамятстве в день трагедии, и этот день разделил его жизнь на «до» и «после». Что не знает, как дальше жить, ежедневно молится за душу погибшего. Он не может простить себя за смерть человека, «хорошего мужика», и за горе, что пережили его близкие.
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