Длинные мартовские выходные на носу: несколько идей для отдыха

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Анастасия Максимова
Анастасия Максимова 30 0

Россиянам посоветовали провести длинные выходные в марте на природе или с семьей

Длинные мартовские выходные на носу: несколько идей для отдыха

Фото: www.globallookpress.com / Liz Gregg

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Впереди у россиян три нерабочих дня. Как провести их с пользой?

На этой неделе в связи с Международным женским днем у россиян будет целых три выходных дня: 8, 9 и 10 марта. При этом рабочий день 7 марта будет сокращен. Как провести эти дни? Варианты предлагает URA.RU — альтернативы есть как для любителей активного отдыха, так и для творческих натур.

На природу

Свежий воздух — всегда хорошая идея. С отступлением холодов прогулка в местном парке окажется как нельзя кстати. Если хочется чего-то более необычного, то можно отправиться в лес на пикник или, при возможности, отправиться в путешествие в горы. Кстати, горнолыжные курорты все еще открыты благодаря обильным снегопадам, которые радовали нас прошлые месяцы.

На мастер-классы

Жадные до знаний могут отправиться на встречи, где можно научиться чему-то новому. В России есть множество бесплатных мастер-классов и тематических интенсивов, где можно попробовать себя и в роли художника или повара. Помимо новых умений там можно зарядиться положительными эмоциями, поэтому мастер-классы запомнятся еще и приятными впечатлениями.

На встречу с семьей

Праздники — это отличная возможность собраться за большим столом с теми, кто из-за работы регулярно забывает позвонить родным или приехать на ужин. Пусть первые большие весенние выходные станут поводом увидеться с близкими и приготовить обед или ужин вместе.

На культурное просвещение

Если давно хочется окунуться в атмосферу прекрасного, но все никак не было подходящей возможности, то отправиться во время длинных выходных на фестиваль — верное решение. Кроме того, на выставки можно позвать старых друзей или встретить новых. Ведь на подобных тематических мероприятиях часто происходят знакомства по интересам.

Ранее 5-tv.ru писал, как весной начать перемены в жизни.

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