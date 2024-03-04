Песков: разговор офицеров ФРГ подчеркнул вовлеченность в конфликт на Украине

Тем временем здание МИД России уже посетил вызванный немецкий дипломат.
Фото: www.globallookpress.com / Sina Schuldt
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В Кремле прокомментировали обнародованный разговор немецких офицеров, которые планировали удар по Крымскому мосту. Об этом с журналистами пообщался пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Здесь, конечно же, предстоит узнать, делают ли это в Бундесвере по своей инициативе. Тогда вопрос, насколько управляем Бундесвер и насколько господин (канцлер ФРГ Олаф. — Прим. ред.) Шольц контролирует это все, или это является частью государственной политики ФРГ», — отметил Песков.
Представитель Кремля подчеркнул, что оба сценария не позитивны. Однако сам по себе разговор, в ходе которого планировались удары по территории России, еще раз подчеркивает прямую вовлеченность Запада в конфликт на Украине.
Главред RT Маргарита Симоньян ранее опубликовала запись разговора военных бундесвера, в котором они обсуждают удар ракетами Taurus по Крымскому мосту с французского истребителя Dassault Rafale. Публикация вызвала огромный резонанс в Германии и других европейских странах.
Позднее немецкие издания Berliner Zeitung, BILD и информагентство DPA подтвердили подлинность записи, а Минобороны Германии признало, что разговор немецких офицеров о возможной атаке по Крымскому мосту был перехвачен.
В свою очередь, канцлер ФРГ Олаф Шольц выразил недовольство тем, что переговоры старших немецких офицеров утекли в сеть. Он назвал опубликованные данные «серьезной утечкой».
Ранее 5-tv.ru сообщал, что посол ФРГ в Москве Александер Ламбсдорф был вызван в МИД России после обнародованного разговора немецких офицеров.
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