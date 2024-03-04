«Делают страшное лицо»: чем опасны прибывшие в Польшу британские «Крысы пустыни»

Подразделения спецназа армии Соединенного Королевства примут участие в учениях НАТО на территории Восточной Европы.

Переброска в Польшу в рамках крупномасштабных натовских учений Steadfast Defender 2024 солдат британской 7-й легкой механизированной бригады, известной как Desert Rats («Крысы пустыни»), — это попытка запугать Россию. Об этом в эксклюзивном комментарии 5-tv.ru заявил генерал-майор, Герой России Сергей Липовой.

«Все эти учения — в первую очередь политическая демонстрация силы, стремление показать, что рядом с нашими границами находится готовое к боевым действиям подразделение, ну и попытаться запугать Россию демаршами вдоль границ», — считает российский военный.

При этом Луговой не исключил, что «Крыс пустыни» попытаются тайно задействовать в конфликте на Украине против российской армии. Генерал-майор рассказал, что это подразделение относится к частям спецназа британской армии. Бойцы этой группы обучены тактике действий в засушливых, пустынных и горных районах, натренированы длительное время находиться без комфорта и выживать за счет поедания пауков, лягушек и змей.

«Так как это подразделение считается элитным, оно „заточено“ под проведение разного рода диверсионных и разведывательных работ. Сейчас они, судя по всему, пройдут дополнительную подготовку в условиях европейского театра военных действий и, скорее всего, из Польши будут мелкими группами просачиваться на территорию Украины для выполнения задач против российских подразделений», — предположил Луговой.

Он напомнил, что любой вооруженный конфликт — это полигон, на котором проходят стажировку многие подразделения. Поэтому есть вероятность, что британцы захотят воспользоваться случаем и испытать свои элитные подразделения в реальных боевых действиях против российского спецназа.

«Одно большое недоразумение»

Фото, видео: www.globallookpress.com / Juergen Hasenkopf; Личный архив Игоря Никулина; 5-tv.ru

Политолог Игорь Никулин назвал маневры Steadfast Defender 2024, в ходе которых в Польше появились британские спецназовцы, «показушными учениями», попыткой продемонстрировать силу, которой уже нет. Эксперт уверен, что «Крысы пустыни» ни при каких обстоятельствах не вступят в боестолкновение с Вооруженными силами России.

«Запад и особенно НАТО сейчас пытаются делать грозную мину, показывать какие они страшные. Сами напрямую участвовать в боевых действиях против российской армии они не решаются, несмотря на все потуги Макрона, но сделать страшное лицо, изобразить бег на месте, они еще могут», — высказался Никулин.

Какие именно задачи на Украине теоретически мог бы выполнять обученный действовать в пустыне британский спецназ, эксперт предположить затруднился. Он лишь с сарказмом отметил, что в Незалежной сейчас «много всяких крыс» и не только из Британии.

«На Украине пока еще пустыни никакой нет. Но если так дальше пойдет, она действительно превратится в пустыню. Это во многом зависит от Запада. Если он будет продолжать политику конфронтации и подзуживания своих несостоявшихся партнеров, то, я думаю, что к этому все и придет», — заявил Никулин.

Он также поставил под сомнение эффективность и боеспособность «Крыс пустыни», поскольку вся нынешняя британская армия, по его словам, представляет собой «одно большое недоразумение». Это стало результатом планомерного разрушения национальной армии Соединенного Королевства и попыткой заменить ее частными военными компаниями, пояснил Никулин. Он уточнил, что это относится не только к британской армии, но и к вооруженным силам других стран Европы.

«Если бы Запад мог нанести поражение России, он бы уже попытался это сделать. А так они после фактически проигранной драки пытаются махать кулаками. Это затея малопродуктивная. Они думают, что Россия сейчас испугается и побежит принимать их условия по Украине. Этого не произойдет», — подытожил политолог.

Ранее 5-tv.ru сообщал о прибытии в Польшу солдат боевой группы британской 7-й легкой механизированной бригады, известной как Desert Rats, для участия в маневрах Polish Dragon в рамках более масштабных учений НАТО Steadfast Defender 2024.