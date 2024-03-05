Патриархальный оклад: зарплатные ожидания женщин оказались на 40% ниже мужских

Соискатели женского пола зачастую просят у работодателей 52 тысячи рублей, а мужского — на 23 тысячи больше.

Российским женщинам платят почти на 40% меньше, чем мужчинам! Как выяснили «Известия», в прошлом году соискательницы запрашивали у работодателей в среднем 52 тысячи рублей. Зарплатные ожидания мужчин за ту же работу выше — 75 тысяч.

Максимальный разрыв в сферах добычи сырья, консалтинга, сельского хозяйства, медицины и IT. Эксперты говорят, что женщины меньше нацелены на карьерный рост и им приходится делить работу с домашними хлопотами и уходом за детьми.

Вместе с тем, из-за нехватки кадров общая картина на рынке труда постепенно меняется. Женщины осваивают ранее не свойственные им профессии. И все меньше специальностей становятся «чисто мужскими». Расширяет возможности сотрудниц совмещать работу и быт также появление удаленной занятости.

Ранее 5-tv.ru писал, что зарплатные предложения в России выросли почти на 19%.