Кадровый прогрев: зарплатные предложения в России выросли почти на 19%

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Зарплатные предложения в России выросли почти на 19%

Фото, видео: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov; 5-tv.ru

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В списке лидеров — сферы красоты, здоровья и услуг.

Из-за дефицита кадров российские работодатели стали заманивать сотрудников высокой заплатой. Предложение этой зимой выросло почти на 20% по сравнению с началом прошлого года. Об этом пишут «Известия».

Самый большой рост — в сфере красоты и здоровья — 27%. В среднем, на 21% увеличились зарплаты в сфере услуг. Заметно больше готовы платить теперь даже соискателям без опыта и студентам. Щедрость работодателей эксперты объясняют ростом инфляции и развитием отдельных секторов экономики.

Среди причин увеличения зарплатных предложений — также рост МРОТ. Сейчас он составляет 19 242 рубля. Это на три тысячи больше, чем год назад.

Ранее 5-tv.ru писал, почему зарплаты специалистов в одной из наиболее быстрорастущих отраслей в России начали падать.

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