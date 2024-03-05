Собянин: 8 и 9 марта парковка на всех улицах Москвы будет бесплатной

Парковка в Москве в честь Международного женского дня будет бесплатной. Об этом написал в своем Telegram-канале Сергей Собянин.

«В пятницу и субботу, 8 и 9 марта, это коснется всех без исключения улиц. 10 марта парковки будут работать по тарифу воскресенья: бесплатно везде, кроме улиц с тарифами 380 и 450 рублей в час», — рассказал Мэр Москвы.

График работы парковок в Москве 8-10 марта. Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин / mos_sobyanin

Парковки со шлагбаумами останутся платными и продолжат работать по действующим тарифам.

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