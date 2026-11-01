Собянин: историческое здание школы № 1282 сохранит облик

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Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 19 0

Реконструкцию корпуса на улице Барболина планируют завершить в 2027 году.

Собянин: школа № 1282 сохранит исторический облик

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Воскресенский

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Исторический корпус школы № 1282 в районе Сокольники приводят в порядок по программе «Моя школа». Об этом Сергей Собянин сообщил в своем канале в мессенджере МАКС.

При реконструкции учитывают архитектурные особенности здания, чтобы сохранить его узнаваемый облик. Специалисты приведут в порядок входную группу с колоннами и балконом.

После реконструкции в школе появятся комфортные учебные кабинеты, медиатека, пространства для лекций и выставок, спортивный, гимнастический и обеденный залы. На территории оборудуют универсальную площадку для баскетбола и волейбола.

«Завершить обновление планируем в 2027 году. Всего по программе „Моя школа“ в следующем году реконструируем 85 зданий», — добавил Сергей Собянин.

Узнать, как изменилась столица за последние годы, какие инициативы, позволяющие сделать жизнь горожан еще комфортнее, реализуются в настоящее время и что ждет Москву и ее жителей в ближайшем будущем, можно в масштабном спецпроекте на портале mos.ru, посвященном развитию ключевых сфер Москвы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что мэр Москвы Сергей Собянин в личном блоге в МАКС заявил о завершении ремонтно-реставрационных работ в храме Христа Спасителя. Восстановление главного православного храма России велось три года, в нем участвовали свыше 500 специалистов.

К работам привлекли каменщиков, кровельщиков, плотников, реставраторов бронзы и позолоты, художников, альпинистов и конструкторов. Наряду с опытными мастерами трудились учащиеся колледжа архитектуры, дизайна и реинжиниринга № 26.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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