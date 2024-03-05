«Всегда очень хорошие»: президент Бразилии высказался об отношениях с Путиным

Он также оценил решение Москвы поддержать вступление Рио-де-Жанейро в Совбез ООН.

Президент Бразилии Лула да Силва рассказал, какие у него отношения с российским коллегой Владимиром Путиным. Видео с его речью опубликовано на YouTube-канале Metrópoles.

«У меня всегда были очень хорошие отношения с Путиным», — сказал он.

Кроме того, да Силва также назвал важным политическим моментом решение России поддержать заявку Бразилии на членство в Совбезе ООН на постоянной основе. В то же время Соединенные Штаты, отметил он, никогда не были заинтересованы в данном вопросе.

Ранее 5-tv.ru писал, что БРИКС планирует создать платежную систему на блокчейне. В это объединение входят десять стран: Россия, Бразилия, Индия, Китай, Южно-Африканская Республика, Египет, Иран, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Саудовская Аравия и Эфиопия.