«Ругались из-за плаката и усов»: Устюгов рассказал о стычке Кинчева и Горшенева

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 26 0

Актер Устюгов рассказал, как Кинчев и Горшенев поругались из-за плаката и усов

Фото, видео: © РИА Новости / Владимир Астапкович; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Звезда «Ментовских войн» поделился воспоминаниями о первой встрече с лидером «Алисы».

Лидер группы «Алиса» Константин Кинчев однажды поругался с ныне покойным фронтменом группы «Король и Шут» Михаилом Горшеневым из-за плаката и нарисованных на нем усов. Об этом забавном случае 5-tv.ru рассказал актер Александр Устюгов перед сольным концертом со своим ансамблем «Экибастуз» в Москве.

«Мы с ним (Кинчевым — Прим. ред.) виделись и работали даже. Мы познакомились при очень забавной ситуации, когда я делал рок-оперу TODD с „Королем и Шутом“. Их репточки были рядом, и Костя повесил плакат на стену, а Горшенев подрисовал маркером усы и бородку. И первая встреча была, когда они ругались из-за этого плаката. Было забавно, потому что два мастодонта музыки, которые в принципе воспитали мой вкус, ругались из-за плаката и усов», — рассказал звезда сериала «Ментовские войны».

Устюгов также признался, что с удовольствием спел бы с кумиром своего детства Кинчевым, которого слушал еще на пластинках, бобинах и кассетах.

Ранее 5-tv.ru рассказал, какие легендарные рок-группы, по словам Александра Устюгова, выступят на рок-фествале в Калининграде.

-1° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
91.16
-0.19 98.94
-0.17
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:44
«Смотря, что закусывать»: Путин ответил, что любит больше — помидоры или огурцы
17:43
Мост через реку Волхов в Ленобласти открыли почти на два года раньше срока
17:31
«Ругались из-за плаката и усов»: Устюгов рассказал о стычке Кинчева и Горшенева
17:29
Часть кабелей глобального интернета оказалась перебита в Красном море
17:18
Под Авдеевкой уничтожен третий танк Abrams: уникальные кадры
17:00
«Хотела возродить лидерство Америки»: Нуланд уйдет в отставку в ближайшие недели

Сейчас читают

Стоимость биткоина превысила $67 тысяч впервые с 2021 года
Ограничивать и записывать: врачи рассказали, как похудеть
«Популярность — это наркотик»: Малахов раскрыл причину краха молодых артистов
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок