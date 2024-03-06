Четыре человека погибли при пожаре в столичном Зеленограде

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Огонь быстро распространился по деревянным перекрытиям, лишив спящих шанса на спасение.

Фото, видео: Ягодкин Дмитрий / ТАСС; 5-tv.ru

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Число погибших при пожаре в московском Зеленограде выросло до четырех. Тело еще одного жильца обнаружили при разборе завалов.

Огонь в частном одноэтажном доме вспыхнул поздно ночью. И быстро распространился по деревянным перекрытиям. Была угроза перехода пламени на соседний коттедж. Из него вывели трех человек.

Возгорание удалось локализовать на ста квадратных метрах. Сам дом выгорел практически полностью. Сейчас пожарные ведут проливку конструкций. Обстоятельства трагедии устанавливает столичная прокуратура.

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