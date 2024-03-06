Украинские СМИ сообщили о серии ночных взрывов под Киевом и в других областях

Эфирная новость 33 0

В Одессе произошли взрывы после атаки на объекты ВСУ

Фото, видео: www.globallookpress.com / © Elena Mayorova; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Ресурсы писали о хлопках и в других областях страны.

Серия взрывов прогремела минувшей ночью на Украине. Местные СМИ сообщают об ударах в Сумской, Киевской, Харьковской и Хмельницкой областях.

По некоторой информации, несколько тяжелых дронов-камикадзе атаковали объекты ВСУ под Одессой. Взрывы было слышно и в самом городе. В 13 регионах страны была объявлена воздушная тревога, в том числе в столице. В Киевской областной военной администрации заявили о работе систем ПВО.

Также исполняющий обязанности главы города Сумы Артем Кобзарь проинформировал о повреждении объекта критической инфраструктуры. Подобные сообщения поступали также от властей Хмельницкой области.

В российском Минобороны информацию о нанесении ударов по объектам критической инфраструктуры на территории Украины пока не сообщили.

Ранее 5-tv.ru писал, что на Украине сообщили о серии взрывов, в том числе в Киеве.

-4° Атмосферное давление 771 мм рт. ст.
Относительная влажность 49%
91.16
-0.19 98.94
-0.17
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:32
СМИ узнали дату официального вступления Швеции в НАТО
13:25
«Пошло и дешево»: публика раскритиковала новое фото Ходченковой
13:24
«Первая леди не сможет»: на Украине объяснили отказ Зеленской ехать в США
13:12
Запад указал на победу России в торговой войне Польши и Украины
13:11
Уничтожение американской РСЗО HIMARS впервые попало на камеры
13:00
Владельцы Челябинского комбината оспаривают передачу в собственность государства

Сейчас читают

«Решили поиграть»: как актер Устюгов стал рокером и создал группу «Экибастуз»
«Ругались из-за плаката и усов»: Устюгов рассказал о стычке Кинчева и Горшенева
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 марта, для всех знаков зодиака
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок