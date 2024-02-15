На Украине сообщили о серии взрывов, в том числе в Киеве

На всей территории страны объявлена воздушная тревога.

В Киеве и Киевской области прогремели взрывы, в связи с чем сработала система противоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщил в Telegram-канале киевский мэр Виталий Кличко.

«Взрывы в городе. Работает ПВО. Не покидайте укрытий», — написал он.

Согласно карте воздушных тревог Минцифры Украины, воздушная тревога объявлена на всей территории Незалежной.

Вместе с тем известно о взрывах на территории Харьковской области, которая принадлежит киевскому режиму. Сообщало об этом украинское издание «Общественное». По его же данным, взрывы были в Хмельницкой области и во Львове.

Минобороны РФ пока не комментировало эту информацию.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2024 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главные цели СВО — демилитаризация и денацификация Украины.

ВС РФ стали наносить удары по военным объектам Украины и связанным с ними объектам энергетической инфраструктуры с октября 2022 года. Как пояснил тогда Путин, это стало ответом на террористические действия Киева, в частности — теракт на Крымском мосту.

После того как ВСУ ударили по центру Белгорода перед Новым годом, глава государства заявил, что Россия будет наращивать удары по военным объектам Киева. В результате того обстрела, по последним данным, погибли 25 мирных жителей, еще свыше 100 человек пострадали.

Ранее 5-tv.ru писал, что жители Одессы сообщили о взрывах в городе.