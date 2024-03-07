«Моль на старой шубе»: Охлобыстин поставил на место сбежавших из страны артистов

|
Елизавета Яковлева
Елизавета Яковлева 11 0

Охлобыстин поставил на место сбежавших из страны артистов

«Моль на старой шубе»: Охлобыстин поставил на место сбежавших из страны артистов

Фото: www.globallookpress.com / Petrov Sergey

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Отвернувшиеся от России знаменитости освободили пространство новым талантливым людям, считает актер.

Актер Иван Охлобыстин прямо высказался о сбежавших из России коллегах. По его словам, настоящие артисты не могут существовать вне культуры своей страны.

Охлобыстин не стесняется в выражениях, в интервью одному YouTube-каналу он назвал некоторых артистов-иноагентов «молью на старой хозяйской шубе», передает издание EADaily. Не влияет на его мнение и то, что раньше они ему симпатизировали.

Звезда «Интернов» также подчеркивает, что нет незаменимых артистов. Появятся новые талантливые актеры и музыканты. Сбежавшие иноагенты только освободили пространство.

«Несколько лет — и мы получим новых звезд. Новых лидеров общественного мнения, адекватных, любящих свою страну», — заключил Охлобыстин.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Охлобыстину довелось в молодости познакомиться с Виктором Цоем.

-9° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 73%
90.34
-0.82 98.20
-0.74
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

1:46
«Моль на старой шубе»: Охлобыстин поставил на место сбежавших из страны артистов
1:24
В Курской области объявлена ракетная опасность
1:14
Рискуют 85% мужчин: названы причины возникновения простатита
1:00
«Немножко сентиментальные»: Путин рассказал, какие фильмы его воспитали
0:47
«Всего боятся»: Вдовиченков раскритиковал современных мужчин за инфантильность
0:35
«Не оставим в покое»: Путин назвал военным преступлением удары ВСУ по Белгороду

Сейчас читают

Закавказье не подпустило Зеленского: Алиев уберëг Пашиняна от кульминации с Россией?
«А чего? Я могу и сейчас»: Пугачева окончательно сожгла мосты с Родиной
«Фанаты расстроятся»: Helen Yes о том, почему артисты выступают с температурой
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок