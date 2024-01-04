«Культурный шок»: Охлобыстину довелось в молодости познакомиться с Виктором Цоем

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 58 0

Ивану Охлобыстину довелось в молодости познакомиться с Виктором Цоем

«Культурный шок»: Охлобыстину довелось в молодости познакомиться с Виктором Цоем

Фото: www.globallookpress.com / Petrov Sergey

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Актер неожиданным образом встретился с легендарным музыкантом за два года до его трагической гибели.

Актеру Ивану Охлобыстину посчастливилось познакомиться в свое время с легендарным музыкантом Виктором Цоем. Как рассказал артист в беседе с aif.ru, это случилось сразу после прохождения срочной службы в армии.

Охлобыстин ушел в армию после первого курса ВГИКа. Он отслужил два года в Ростове-на-Дону в ракетных войсках. Демобилизовался в 20 лет, 1968 году. Он вспомнил, что тогда приехал к маме и начал строить планы, с кем бы повидаться. Но оказалось, что все его друзья ушли служить спустя полгода после него. Поэтому и увидеться особо было не с кем. Охлобыстин смог дозвониться до старшего сына Владимира Высоцкого — Аркаши, который пригласил его приехать к нему.

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«Я приезжаю, вхожу — и у меня культурный шок. Потому что, кого же я вижу: Виктор Цой, Вячеслав Бутусов, Игорь Иванович Сукачев», — вспоминает Охлобыстин.

Актер познакомился с Цоем в 1986 году, а спустя два года году легендарный музыкант разбился на машине.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие неизвестные страницы есть в биографии Виктора Цоя.

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