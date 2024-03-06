Российские бойцы с одного выстрела уничтожили третий танк Abrams под Авдеевкой

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 88 0

И это не все потери противника за сутки на данном направлении.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Российские бойцы продолжают продвижение на авдеевском направлении. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России, приводя данные из зоны спецоперации на Украине за сутки.

Так, бойцы заняли более выгодные позиции и рубежи, нанесли поражение живой силе и технике противника, а также отразили три атаки и девять контратак штурмовых групп боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Противник потерял до 460 военнослужащих, два танка, один из них — Abrams производства США был уничтожен экипажем танка Т-72 Б3 с первого выстрела, самоходную огневую установку зенитного ракетного комплекса „Бук“, четыре боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины и пять автомобилей», — говорится в сообщении Минобороны.

Кроме того, киевский режим лишился гаубиц«Мста-Б», М119, боевой машина реактивной системы залпового огня HIMARS, а также радиолокационной станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что третий американский танк Abrams, который на Западе называли «неубиваемым», был подбит российскими военными в районе населенного пункта Бердычи на авдеевском направлении.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии Украины.

Одни из основных целей СВО — демилитаризация и денацификация Украины. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Тема:
Спецоперация
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