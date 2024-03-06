Пять человек погибли при подрыве автобуса на мине в ЛНР
Трагедия произошла в поселке Донецкий.
Фото: 5-tv.ru
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В городе Кировск Луганской народной республики (ЛНР) автобус, в котором ехали восемь человек, подорвался на мине. Об этом сообщает губернатор региона Леонид Пасечник.
Трагедия произошла в поселке Донецкий.
«Погибли пять человек, четверо из которых работали в МУП Кировский комбинат коммунальных услуг. Три человека получили ранения», — сообщает глава республики в своем Telegram-канале.
Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь. Спецслужбы занялись расследованием всех обстоятельств случившегося.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в ЛНР задержан подозреваемый в финансировании «Азова»*.
* — организация признана террористической и запрещена в РФ
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