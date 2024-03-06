Пять человек погибли при подрыве автобуса на мине в ЛНР

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова Эксклюзив 76 0

Трагедия произошла в поселке Донецкий.

Пять человек погибли при подрыве автобуса на мине в ЛНР

Фото: 5-tv.ru

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В городе Кировск Луганской народной республики (ЛНР) автобус, в котором ехали восемь человек, подорвался на мине. Об этом сообщает губернатор региона Леонид Пасечник.

Трагедия произошла в поселке Донецкий.

«Погибли пять человек, четверо из которых работали в МУП Кировский комбинат коммунальных услуг. Три человека получили ранения», — сообщает глава республики в своем Telegram-канале.

Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь. Спецслужбы занялись расследованием всех обстоятельств случившегося.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в ЛНР задержан подозреваемый в финансировании «Азова»*.

* — организация признана террористической и запрещена в РФ

Пять человек погибли при подрыве автобуса на мине в ЛНР

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Фото: 5-tv.ru

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Фото: 5-tv.ru

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Фото: 5-tv.ru

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