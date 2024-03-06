Путин назвал традиционные ценности фундаментом бытия

Президент РФ Владимир Путин произнес речь на церемонии закрытия Всемирного фестиваля молодежи в «Сириусе». Он отметил, что фундаментом бытия являются традиционные ценности.

«Как же вам удалось создать этот город молодежи и мира? Как, если вы такие разные? Видимо, есть что-то, что всех нас объединяет. Сегодня в России мы называем это нашими традиционными ценностями. Это фундамент нашей жизни, нашего бытия», — заявил в своем выступлении президент.

Владимир Путин также отметил, что неравенство можно назвать главной проблемой современного мира. По мнению президента, необходимо стремиться к созданию равных условий для жизнедеятельности людей. Это, указал глава государства, сделает мир более справедливым, устойчивым и безопасным.

Всемирный фестиваль молодежи проходит на территории «Сириуса». Он собрал вместе около 20 тысяч молодых людей из самых разных уголков планеты.

Ранее 5-tv.ru сообщил: как прошел финальный день Всемирного фестиваля молодежи.