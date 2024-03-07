Сразу и не заметишь: в фильме «Чародеи» с Абдуловым нашли забавные киноляпы

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 22 0

В фильме «Чародеи» с Александром Абдуловым нашли новые киноляпы

Сразу и не заметишь: в фильме «Чародеи» с Абдуловым нашли забавные киноляпы

Фото: Кадр из к/ф «Чародеи», реж. Константин Бромберг, 1982 г.

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Шарф героя знаменитого артиста магическим образом перемещается с вешалки на его шею. Где еще проглядели создатели культовой картины?

Фильм «Чародеи» режиссера Константина Бромберга появился на экранах в 1982 году. Эта картина до сих пор является одной из любимых среди российских зрителей. Самые внимательные киноманы заметили некоторые промахи создателей картины. Особенно в глаза бросаются два недочета, пишет РБК.

Волосы Нины и состав музыкантов

Один из киноляпов можно заметить во время выступления ансамбля, в составе которого находятся трубач, три гитариста и один барабанщик. С коллективом находится героиня Нина Пухова, которая сначала показана в кадре с распущенными волосами, заколотыми сбоку. Еще на плечах у девочки новогодняя мишура.

После завершения исполнения песни Нина подбегает к Алене. В это время в ансамбле неожиданно появился еще один гитарист, волосы девочки уже собраны по-другому, а мишура и вовсе исчезла.

Фото: Кадр из к/ф «Чародеи», реж. Константин Бромберг, 1982 г.

Шарф Вани

На одном из кадров Ваня отправляет Нину домой и пытается надеть на нее куртку в прихожей. Шарф мужчины висит на вешалке. Затем раздается звонок в дверь. И как только Ваня ее открывает и получает письмо, становится видно, что тот самый шарф почему-то переместился с вешалки на шею персонажа актера Александра Абдулова.

Фото: Кадр из к/ф «Чародеи», реж. Константин Бромберг, 1982 г.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие киноляпы появляются в фильме «Три плюс два».

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