Грязная Джулия Робертс и седой Ричард Гир: какие киноляпы допустили создатели «Красотки»

Джамиля Будайчиева
Джамиля Будайчиева 30 0

Культовая комедия о «ночной бабочке» и миллиардере стала достоянием Голливуда. Но почему этот фильм не такой идеальный, каким кажется на первый взгляд?

Киноляпы в фильме Красотка — фото

Фото: Кадр из к/ф «Красотка», реж. Гэрри Маршалл, 1990 г.

Тема:
Киноляпы

Американская романтическая комедия «Красотка», снятая режиссером Гарри Маршаллом, по праву считается одной из культовых картин 1990 года. Несмотря на сравнительно небольшой бюджет в 14 миллионов долларов (примерно 1,1 миллиарда рублей), фильму удалось заработать в мировом прокате впечатляющие 463 миллиона долларов (около 39 миллиардов рублей).

Зрителей очаровала современная интерпретация сказки о Золушке, действие которой разворачивается на фоне роскошных видов голливудских улиц.

Благодаря этой роли, еще будучи 21-летней, Джулия Робертс буквально проснулась знаменитой, а Ричард Гир не только укрепил свои позиции в киноиндустрии, но и подтвердил репутацию одного из самых разноплановых актеров.

Картина служит поклонникам ассоциацией к легендарным музыкальным композициям. Кто может забыть сцену, где Вивиан едет в автомобиле под пронзительную It Must Have Been Love? Или ее беззаботную прогулку под легендарную Pretty Woman?

Сегодня эта сказка со счастливым финалом считается классическим образцом романтической комедии. Однако изначально драмы в сюжете должно было быть гораздо больше. Первоначальный сценарий не предполагал хеппи-энда — авторы задумывали картину как социальную драму о непростой жизни проститутки.

По их замыслу, Вивиан должна была быть страшной наркоманкой, а герой Ричарда Гира в финале просто высадил бы девушку из машины, бросив ей пачку денег напоследок.

По словам продюсера Джеффри Катценберга, персонаж Джулии Робертс даже мог умереть от передозировки. Решение изменить концовку было принято под давлением студии Disney.

О киноляпах, которые не увидели или захотели намеренно оставить продюсеры — читайте в материале 5tv.ru.

Завтрак и грязные ноги Вивиан

Кадр из к/ф «Красотка», реж. Гэрри Маршалл, 1990 г.

Во время завтрака в номере Эдвард Льюис заказал приглашенной Вивиан буквально все, что было в меню. Такой щедрый жест героя Ричарда Гира связан с незнанием предпочтений девушки.

Красотка начала с пышного круассана, который видно на первом кадре. Но когда внимание перешло на собеседника, а потом вновь вернулось, Джулия Робертс держала в руках уже панкейк.

Видимо, удивившись изобилию еды на столе, актриса решила за время мотора попробовать все яства.

А после завтрака Льюис озвучил внушительную сумму гонорара. Это так обрадовало девушку, что она плюхнулась в белоснежную мягкую кровать, а взору зрителя предоставились ее грязные ступни. Моментом ранее она вышла из душа.

Седина Эдварда

Кадр из к/ф «Красотка», реж. Гэрри Маршалл, 1990 г.

Скан постера для к/ф «Красотка» реж. Гэрри Маршалл, 1990 г.

В фильме не указывается конкретный возраст миллиардера Эдварда, но выглядит он примерно лет на 35-40. Может быть, даже и больше, раз сценаристы и гримеры решили придать его волосам седого оттенка.

Только на постере к картине, где они с Робертс улыбчиво позируют, о седине и речи не идет. На фото уже «помолодевший» Гир с кучерявыми и, самое главное, угольными волосами.

Либо ляп вышел из-под контроля, либо съемки с непоседливой красоткой были правда каторгой.

Улетевшие часы

Кадр из к/ф «Красотка», реж. Гэрри Маршалл, 1990 г.

Почти в конце фильма адвокат Филип Стаки на красном бархатном диване решает попытать судьбу и сделать Вивиан непристойное предложение. До этого он неоднократно делал ей сексуальные замечания, и терпение героини лопнуло.

Между ними завязывается драка. Вивиан отталкивает Филипа с такой силой, что часы с его левой руки слетают, преодолевая большое расстояние аж через саму девушку.

Но не тут-то было. Ракурс меняется, где юрист стоит уже лицом к зрителям. А на его руке блестит аксессуар, улетевший секунду ранее.

Погода

Кадр из к/ф «Красотка», реж. Гэрри Маршалл, 1990 г.

По сценарию задумчивый Эдвард Льюис едет в своем роскошном Cadillac, а позади него можно видеть заднее стекло автомобиля, покрытое дождевыми каплями. За окном льет, как из ведра, и такая меланхоличная погода заставляет героя изменить планы на день. Он решает отправиться к Вивиан, и маршрут перестраивается в сторону ее дома.

Но когда автомобиль паркуется на улице красотки, из люка высовывается Ричард Гир с маленьким букетом цветов в одной руке и зонтом-тростью в другой. Только вот упущение — асфальт-то сухой. Без малейшего намека на непогоду.

В финальной сцене, где Вивиан и Эдвард целуются на пожарной лестнице, отчетливо видно мокрый асфальт с небольшими лужами. Дождь-фантом явился снова.

Шторы в кабинете Эдварда

Кадр из к/ф «Красотка», реж. Гэрри Маршалл, 1990 г.

В кабинете, где работает и принимает гостей Льюис, все выполнено в стиле с намеком на барокко. На окнах красуются плотные шторы бежевого цвета с узорчатыми подхватами.

На кадрах, когда Вивиан подходит к окнам, чтобы насладиться утренним солнцем, шторы уже синего оттенка. А закреплены на них обычные держатели в полоску.

Обутый или разутый

Кадр из к/ф «Красотка», реж. Гэрри Маршалл, 1990 г.

В сценах с пикником главные герои расположились на красном покрывале в городском парке. Пока Эдвард увлеченно болтал по телефону, персонаж Джулии Робертс время зря не теряла. Она сняла деловые туфли и носки с Ричарда Гира.

Но через несколько секунд они мило лежат, уперев голову в его дипломат. Вивиан завороженно смотрит сквозь очки на Эдварда, читающего книгу. Правда, уже в ботинках. Видимо, или шалость не удалась, или сценаристы упустили этот ляп.

Тема:
Киноляпы
27 февр
Загадочное исчезновение: в финальной сцене «Титаника» заметили явный киноляп
10 авг
А вы заметили? В фильме «Девчата» нашли новые киноляпы
21 июл
Вы заметили это? Три неожиданных киноляпа из «Назад в будущее»
29 апр
А вы замечали? Мощные киноляпы в фильме «Д’Артаньян и три мушкетера»
7 мар
Сразу и не заметишь: в фильме «Чародеи» с Абдуловым нашли забавные киноляпы
1 мар
Их заметили единицы: какие киноляпы появляются в фильме «Три плюс два»
21 февр
Сплошная путаница: какие киноляпы нашли в фильме «Самая обаятельная и привлекательная»
5 янв
Внимание на стол — в «Бриллиантовой руке» нашли неприметный киноляп
17 дек
Посмотрите за спину Шурика! В «Операции „Ы“» нашли новый киноляп
3 дек
Спорим, не заметили с первого раза? ТОП-5 деталей из известных фильмов, которые не бросаются в глаза
+20° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
84.38
-1.28 99.33
-0.41
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:09
Накануне выглядел бодрым: стала известна причина смерти Дмитрия Лагачева
17:46
В мессенджере MAX запустили цифровой ID: как это работает
17:30
Скандальным псевдокинологам из Подмосковья не избрали меру пресечения
17:07
«Маленький тестостероновый мужичок»: Прилучный рассказал о сыне от Брутян
16:59
Лихачев: генеральная конференция МАГАТЭ в 2025 году очень политизирована
16:52
По сценарию цветных революций: ЕС готовит свой «майдан» для Сербии

Сейчас читают

Школа, давай, до свидания?
«Больно смотреть на слезы дочери»: семья Лерчек оказалась на грани бедности
«Хоть из профессии уходи» — Дмитрий Нагиев задумался о завершении карьеры
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Коридор затмений в сентябре 2025: что можно и нельзя делать
🍁Гороскоп на осень 2025 — 3 знака зодиака обретут счастье
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025
Что необычного посмотреть в Китае — видео