Грязная Джулия Робертс и седой Ричард Гир: какие киноляпы допустили создатели «Красотки»

Американская романтическая комедия «Красотка», снятая режиссером Гарри Маршаллом, по праву считается одной из культовых картин 1990 года. Несмотря на сравнительно небольшой бюджет в 14 миллионов долларов (примерно 1,1 миллиарда рублей), фильму удалось заработать в мировом прокате впечатляющие 463 миллиона долларов (около 39 миллиардов рублей).

Зрителей очаровала современная интерпретация сказки о Золушке, действие которой разворачивается на фоне роскошных видов голливудских улиц.

Благодаря этой роли, еще будучи 21-летней, Джулия Робертс буквально проснулась знаменитой, а Ричард Гир не только укрепил свои позиции в киноиндустрии, но и подтвердил репутацию одного из самых разноплановых актеров.

Картина служит поклонникам ассоциацией к легендарным музыкальным композициям. Кто может забыть сцену, где Вивиан едет в автомобиле под пронзительную It Must Have Been Love? Или ее беззаботную прогулку под легендарную Pretty Woman?

Сегодня эта сказка со счастливым финалом считается классическим образцом романтической комедии. Однако изначально драмы в сюжете должно было быть гораздо больше. Первоначальный сценарий не предполагал хеппи-энда — авторы задумывали картину как социальную драму о непростой жизни проститутки.

По их замыслу, Вивиан должна была быть страшной наркоманкой, а герой Ричарда Гира в финале просто высадил бы девушку из машины, бросив ей пачку денег напоследок.

По словам продюсера Джеффри Катценберга, персонаж Джулии Робертс даже мог умереть от передозировки. Решение изменить концовку было принято под давлением студии Disney.

О киноляпах, которые не увидели или захотели намеренно оставить продюсеры — читайте в материале 5tv.ru.

Завтрак и грязные ноги Вивиан

Кадр из к/ф «Красотка», реж. Гэрри Маршалл, 1990 г.

Во время завтрака в номере Эдвард Льюис заказал приглашенной Вивиан буквально все, что было в меню. Такой щедрый жест героя Ричарда Гира связан с незнанием предпочтений девушки.

Красотка начала с пышного круассана, который видно на первом кадре. Но когда внимание перешло на собеседника, а потом вновь вернулось, Джулия Робертс держала в руках уже панкейк.

Видимо, удивившись изобилию еды на столе, актриса решила за время мотора попробовать все яства.

А после завтрака Льюис озвучил внушительную сумму гонорара. Это так обрадовало девушку, что она плюхнулась в белоснежную мягкую кровать, а взору зрителя предоставились ее грязные ступни. Моментом ранее она вышла из душа.

Седина Эдварда

Кадр из к/ф «Красотка», реж. Гэрри Маршалл, 1990 г.

Скан постера для к/ф «Красотка» реж. Гэрри Маршалл, 1990 г.

В фильме не указывается конкретный возраст миллиардера Эдварда, но выглядит он примерно лет на 35-40. Может быть, даже и больше, раз сценаристы и гримеры решили придать его волосам седого оттенка.

Только на постере к картине, где они с Робертс улыбчиво позируют, о седине и речи не идет. На фото уже «помолодевший» Гир с кучерявыми и, самое главное, угольными волосами.

Либо ляп вышел из-под контроля, либо съемки с непоседливой красоткой были правда каторгой.

Улетевшие часы

Кадр из к/ф «Красотка», реж. Гэрри Маршалл, 1990 г.

Почти в конце фильма адвокат Филип Стаки на красном бархатном диване решает попытать судьбу и сделать Вивиан непристойное предложение. До этого он неоднократно делал ей сексуальные замечания, и терпение героини лопнуло.

Между ними завязывается драка. Вивиан отталкивает Филипа с такой силой, что часы с его левой руки слетают, преодолевая большое расстояние аж через саму девушку.

Но не тут-то было. Ракурс меняется, где юрист стоит уже лицом к зрителям. А на его руке блестит аксессуар, улетевший секунду ранее.

Погода

Кадр из к/ф «Красотка», реж. Гэрри Маршалл, 1990 г.

По сценарию задумчивый Эдвард Льюис едет в своем роскошном Cadillac, а позади него можно видеть заднее стекло автомобиля, покрытое дождевыми каплями. За окном льет, как из ведра, и такая меланхоличная погода заставляет героя изменить планы на день. Он решает отправиться к Вивиан, и маршрут перестраивается в сторону ее дома.

Но когда автомобиль паркуется на улице красотки, из люка высовывается Ричард Гир с маленьким букетом цветов в одной руке и зонтом-тростью в другой. Только вот упущение — асфальт-то сухой. Без малейшего намека на непогоду.

В финальной сцене, где Вивиан и Эдвард целуются на пожарной лестнице, отчетливо видно мокрый асфальт с небольшими лужами. Дождь-фантом явился снова.

Шторы в кабинете Эдварда

Кадр из к/ф «Красотка», реж. Гэрри Маршалл, 1990 г.

В кабинете, где работает и принимает гостей Льюис, все выполнено в стиле с намеком на барокко. На окнах красуются плотные шторы бежевого цвета с узорчатыми подхватами.

На кадрах, когда Вивиан подходит к окнам, чтобы насладиться утренним солнцем, шторы уже синего оттенка. А закреплены на них обычные держатели в полоску.

Обутый или разутый

Кадр из к/ф «Красотка», реж. Гэрри Маршалл, 1990 г.

В сценах с пикником главные герои расположились на красном покрывале в городском парке. Пока Эдвард увлеченно болтал по телефону, персонаж Джулии Робертс время зря не теряла. Она сняла деловые туфли и носки с Ричарда Гира.

Но через несколько секунд они мило лежат, уперев голову в его дипломат. Вивиан завороженно смотрит сквозь очки на Эдварда, читающего книгу. Правда, уже в ботинках. Видимо, или шалость не удалась, или сценаристы упустили этот ляп.