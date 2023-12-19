Внимание на стол — в «Бриллиантовой руке» нашли неприметный киноляп

Елена Лапаева
Елена Лапаева 48 0

Любимую комедию смотрели все бессчетное количество раз, но теперь есть повод насладиться старым фильмом еще раз.

Внимание на стол — в «Бриллиантовой руке» нашли неприметный киноляп

Фото: Кадр из фильма "Бриллиантова рука", режиссер Леонид Гайдай, 1968г.

Больше полувека назад на экраны вышла комедия «Бриллиантовая рука» легендарного режиссера Леонида Гайдая. С тех пор зрители десятки раз пересмотрели любимую киноленту, но фильм продолжает удивлять.

Так, в сценах, которые народ давно выучил наизусть и разобрал на цитаты, можно заметить яркие нестыковки.

Где снималась «Бриллиантовая рука»

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Одну из главных комедий Гайдая снимали в СССР, хотя по сюжету главные герои путешествуют в разные города и даже выезжают за границу. Как раз поездку самонадеянного контрабандиста и наивного туриста в другую страну Гайдай изначально хотел снимать в Турции, но бюджета на зарубежную командировку не хватило.

Поэтому ключевую сцену «Бриллиантовой руки» снимали не в Стамбуле, а в исторической части Баку, в Азербайджанской ССР. В этих древних городах похожие узкие улочки, поэтому в кадре разницы не было видно. Примечательно, что для молодого поколения зрителей Азербайджан и правда знаком только как отдельная страна.

Основную часть фильма снимали в Краснодарском крае на побережье Черного моря. В «Бриллиантовой руке» можно увидеть Новороссийск, Сочи, Адлер и окрестности Туапсе.

Именно из-за жаркого климата черноморского побережья в комедии появился киноляп.

Главный киноляп комедии «Бриллиантовая рука»

По сюжету контрабандист Геша Козодоев (Андрей Миронов) должен был из-за границы привезти в СССР драгоценности в гипсе своей якобы сломанной руки. Но гипс с золотом по ошибке накладывают Семену Семеновичу Горбункову (Юрию Никулину). Контрабандист приглашает его на рыбалку, чтобы оглушить камнем и забрать драгоценный груз.

Кафе, в котором Геша назначил встречу с Семен Семеновичем и его семьей для обсуждения рыбалки, находилось на побережье Адлера. Сначала операторы сняли сцену издалека.

Именно в этот момент Лелик в исполнении Анатолия Папанова произнес знаменитую фразу: «Детям — мороженое, его бабе — цветы». Однако его непутевый напарник все перепутал и вручил Наде Горбунковой (Нина Гребешкова) два эскимо на палочке, а детям подарил по красной розочке.

Кадр из фильма «Бриллиантовая рука», режиссер Леонид Гайдай, 1968 г.

Затем съемочная группа приступили к работе над сценой, где герои сидели за столом и обсуждали предстоящую рыбалку. Оператору не понравилась съемка крупным планом. Он потребовал удлинить ножки стола, чтобы фигуры героев занимали как можно меньше места в кадре, а выразительные лица гениальных актеров были лучше видны.

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Пока ассистенты «Бриллиантовой руки» думали, как аккуратно «нарастить стол», прошло несколько часов. Эскимо растаяло, а цветы завяли, пришлось спешно искать новый реквизит. Увы, нужное мороженое в разгар сезона на пляже раскупили. Да и точно таких же роз не нашлось. Пришлось импровизировать.

Если сравнить сцену комедии «Бриллиантовая рука» издалека и крупный план за столом, сразу становится понятно, что стол в кафе стал выше, а мальчик и девочка едят совсем не то мороженое, что им подарили. Дети аккуратно лакомились шариками мороженого из креманок.

Роз в руках Нади Горбунковой не просто стало больше, это вообще другие растения. Контрабандист дарил две хилые розочки с поникающими бутонами, почти без листьев. И они чудесным образом превратились в симпатичный букетик из трех красивых цветков.

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