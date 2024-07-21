Вы заметили это? Три неожиданных киноляпа из «Назад в будущее»

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Анастасия Максимова
Анастасия Максимова 57 0

В картине «Назад в будущее» замечен киноляп в сцене с погоней за Марти

Вы заметили это? Три неожиданных киноляпа из «Назад в будущее»

Фото: Кадр из х/ф «Назад в будущее». реж.: Роберт Земекис, 1985г.

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Например, одна из самых запоминающихся сцен с падением Макфлая не так чиста, как казалось ранее.

Кинофильм «Назад в будущее» стал одним из самых популярных картин в прошлом столетии. Его снял режиссер Роберт Земекис. Более того, в 2008 году Американский институт киноискусства внес работу в список десяти лучших в жанре научной фантастики.

При этом в знаменитом кинофильме были замечены некоторые киноляпы. О некоторых из них рассказал РБК.

Например, в сцене, где Бифф преследует Марти на автомобиле, в салоне то пропадает, то появляется зеркало заднего вида. Когда машину показывают в кадре спереди — его не видно. Однако стоит сменить кадр на тот, где салон авто виден изнутри, то зеркало располагается на своем положенном месте.

Кадр из х/ф «Назад в будущее». реж.: Роберт Земекис, 1985г.

Кадр из х/ф «Назад в будущее». реж.: оберт Земекис, 1985г.

Одна из самых запоминающихся сцен, где Макфлая откидывает волной взрывающегося динамика, тоже не так прозрачна. Сперва зритель видит, что со стеллажа на героя падают различные предметы: от книг до бытовых предметов. Однако в кадре, где Макфлай показан крупным планом, на нем оказываются лишь крупные листы бумаги.

Кадр из х/ф «Назад в будущее». реж.: оберт Земекис, 1985г.

Кадр из х/ф «Назад в будущее». реж.: оберт Земекис, 1985г.

Еще одна интересная деталь замечена в сцене, где Марти вынужден стать более решительным и заставить отца пригласить Лоррейн на школьный бал, чтобы изменить будущее. В этом эпизоде Марти использует фен, пригрозив отцу «расплавить мозги». Марти появляется перед ним в противорадиационном костюме сначала без фена. Однако уже в следующем кадре он появляется у героя за поясом совершенно неожиданным образом.

Кадр из х/ф «Назад в будущее». реж.:оберт Земекис, 1985г.

Кадр из х/ф «Назад в будущее». реж.:оберт Земекис, 1985г.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, о мощных киноляпах в фильме «Д’Артаньян и три мушкетера».

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