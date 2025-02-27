Загадочное исчезновение: в финальной сцене «Титаника» заметили явный киноляп

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 29 0

В финальной сцене «Титаника» нашли киноляп с подтяжками Джейка

В «Титанике» заметили явный киноляп

Фото: Кадр из х/ф «Титаник» реж.:Джеймс Кэмерон, 1997г.

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Недочет много лет не привлекал внимание зрительских глаз.

В одной из сцен «Титаника» есть явный киноляп: подтяжки главного героя Джека то появляются, то исчезают. На это обратило внимание РБК. Вероятно, так получилось потому, что начало и конец эпизода были сняты в разное время.

Прошло уже 28 лет с момента выхода в прокат ленты «Титаник» Джеймса Кэмерона. По данным на 2024 год, эта картина выиграла 126 премий, среди которых 11 «Оскаров». Воссоздать историю одной из самых известных в мире катастроф режиссер захотел во время просмотра документального фильма о «Титанике». К своей работе Кэмерон подошел с особой скрупулезностью.

Тем не менее, он допустил несколько ошибок. Они не делают «Титаник» хуже, напротив: подмечать их спустя столько лет бывает очень занятно. Так, фанаты ленты вновь обратили внимание на интересный киноляп. Он случился ближе к финалу, когда корабль уже столкнулся с айсбергом, а персонаж Леонардо Ди Каприо — Джек был прикован наручниками к трубе.

Кадр из х/ф «Титаник» реж.: Джеймс Кэмерон, 1997 г.

На помощь возлюбленному приходит Роуз в исполнении Кейт Уинслет. На Джеке белая свободная рубашка и штаны с подтяжками. Он просит девушку ударить топором по шкафу, а затем разбить наручники. В этот момент подтяжки все еще на нем.

Роуз торопится выполнить просьбу. Девушка разворачивается, камера следует за ней. Когда взгляд вновь обращается на Джека, можно заметить, что подтяжек на нем больше нет.

Такое случается, когда части эпизода снимаются в разные дни. Актер однажды забыл надеть подтяжки, дубль отсняли. На монтаже он попал в финальную версию.

Кадр из х/ф «Титаник» реж.: Джеймс Кэмерон, 1997 г.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, в чем феномен Леонардо Ди Каприо.

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