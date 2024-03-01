Их заметили единицы: какие киноляпы появляются в фильме «Три плюс два»

Фильм «Три плюс два» является одной из самых популярных и любимых советских картин для многих соотечественников. Но, как и во многих лентах, здесь есть небольшие киноляпы.

Однако они совсем не портят впечатление от фильма. Скорее, наоборот, побуждают пересмотреть еще раз эту комедию.

Болгарские перцы

На шестой минуте фильма в кадре можно увидеть Романа, Вадима, а на первом плане — болгарские перцы на веревке. Среди них есть как красные, так и зеленые.

Однако, когда по сюжету проходит немного времени, можно увидеть, что все перчики вдруг покраснели и по размеру стали крупнее.

Очки и стул

В том же эпизоде камера показывает панамку и очки Сундукова, которые лежат на камне. Однако, когда меняется ракурс камеры, то можно увидеть, как очки лежат на песке, а стул сместился в сторону.

Буква «Ж»

На 33-й минуте герои решают разделить лагерь на женскую и мужскую территорию, написав на табличке буквы «Ж» и «М». Спустя время стиль написания буквы «Ж» значительно изменился.

Ресторан

На 55-й минуте, когда Наташа и Вадим пришли в ресторан, можно увидеть вазу с яблоками и виноградом. Однако уже в другой сцене винограда стало заметно меньше, хотя герои еще не приступили к трапезе.

Записка

Спустя полтора часа киноленты девушки по сюжету уезжают, но оставляют своим новым знакомым записку. В кадре можно увидеть, как Евгения Жарикова кладет записку Наташи и Зои в левый карман пиджака, а затем тут же этот пиджак снимает и вешает на автомобиль.

Однако уже в следующей сцене молодые люди рассказывают Сундукову о внезапном отъезде девушек. Вадим, тем временем, достает этот листок из правого кармана брюк.

Ранее 5-tv.ru писал, какие киноляпы появляются в фильме «Москва слезам не верит».