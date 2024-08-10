А вы заметили? В фильме «Девчата» нашли новые киноляпы

Легендарная комедия вышла на экраны в 1961 году.

В культовом советском фильме «Девчата» были обнаружены киноляпы, которые ранее зрители не замечали, сообщает РБК.

Легендарная комедия, снятая режиссером Юрием Чулюкиным по повести Бориса Бедного, вышла на экраны в 1961 году, однако до сих пор пользуется большой популярностью.

Фильм рассказывает историю Тоси Кислицыной, молодой выпускницы кулинарного училища, которая по распределению приехала на леспромхоз «Бодровский» на Урал.

Когда мы впервые встречаем на экране Илью Ковригина, которого играет Николай Рыбников, тот спиливает дерево в лесу. На голове у него шапка-ушанка, но «уши» завязаны. Однако, в следующем кадре, когда дерево начинает падать, «уши» шапки уже опущены.

Фото: Кадр из к/ф «Девчата», реж. Юрий Чулюкин , 1962 г.

Киноляп также был замечен в эпизоде, когда главный герой пригласил Тосю на концерт, но соседки девушки по комнате категорически запретили ей идти.

«Поиграет с тобой, как с котенком, и бросит», — заявляли они.

В пылу спора, одна из соседок в ярости разорвала билеты. Тося, несмотря на уговоры, твердо решила идти на встречу с Ильей.

А когда пара пришла к месту проведения концерта, в руках у молодого человека были те самые билеты, но уже целые. И он вручает их Тосе на входе.

Фото: Кадр из к/ф «Девчата», реж. Юрий Чулюкин , 1962 г.

К слову, съемки фильма «Девчата» проходили преимущественно в павильонах «Мосфильма», где был возведен целый поселок «Леспромхоз». Актеры были вынужденные носить шубы в павильонах, когда на улице была жара более 30 градусов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как сложилась жизнь режиссера «Девчат» Юрия Чулюкина.