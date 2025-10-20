Умер сценарист фильма «Ехали два шофера» Александр Киселев

Известный сценарист, кинокритик, режиссер и продюсер Александр Киселев скончался в пятницу, 17 октября, на 66-м году жизни. Об этом сообщила член президиума Российской академии кинематографических искусств «Ника» Лариса Малюкова.

«У нас горе. Внезапное, как тяжелая плита. Непоправимое. Не стало Александра Киселева. Саши. Моего коллеги и близкого друга Санечки. Одного из самых талантливых критиков и авторов поколения. И в той же степени невостребованного… Жил у моря. Перечитывал Чехова, Пруста, Набокова. Был непоказно образован. Просил привозить новые книги и… возвращался к старым», — написала Малюкова.

Сценарист оставил после себя внушительное наследие. Киселев был автором сценариев фильмов «Ехали два шофера», «Любовники декабря» и «Перлимплин». Вместе с Мариной Дроздовой он создал короткометражку «Батман» (1993), которая принесла гран-при Международного кинофестиваля в Сиене и стала стартом для кинокомпании «СТВ».

Александр Киселев родился 25 августа 1960 года в Москве, окончил факультет журналистики МГУ и работал в журналах «Искусство кино», «Советский фильм», «Вечерняя Москва» и «Век». Он также участвовал в создании семитомной энциклопедии «Новейшая история отечественного кино. 1986 — 2000» и был лауреатом премии Михаила Жванецкого за серию юмористических рассказов.

По словам Малюковой, несмотря на тяжелую болезнь, Киселев не жаловался и продолжал активно интересоваться культурной жизнью, недавно даже посещал выставку в Париже. Его уход оставляет заметную пустоту в российском кинематографе и литературной среде.

