Все отдали Украине? У Евросоюза закончились деньги для своего ВПК

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Le Figaro: у ЕС нет денег на укрепление своей оборонной промышленности

Фото, видео: www.globallookpress.com / Frank Röder / CHROMORANGE; 5-tv.ru

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На восстановление оборонной промышленности ЕС могут уйти десятилетия.

У ЕС нет денег на укрепление своей оборонной промышленности. Об этом сообщает французская Le Figaro.

Как отметило издание, Евросоюз не способен обеспечить собственную безопасность из-за недостаточного финансирования военной отрасли и нехватки оружия. Для решения проблемы Еврокомиссия предложила новую программу поддержки сферы ВПК. Однако, средств на ее реализацию попросту нет. А выделять на это дополнительно 100 миллиардов евро страны ЕС не готовы.

Восстановление европейской оборонной промышленности может занять десятилетия, заявил глава французской аэрокосмической компании Эрик Траппье. По его словам, помимо недостаточного финансирования наладить европейским предприятиям собственную цепочку производства мешают сложные бюрократические процедуры. Ухудшает ситуацию и зависимость стран ЕС от поставок оружия со стороны США.

Ранее 5-tv.ru писал, что США могут забрать у своей армии 200 миллионов долларов для Украины.

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