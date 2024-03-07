В поисках денег: США могут забрать у своей армии 200 млн долларов для Украины

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Bloomberg: США могут забрать у Пентагона 200 млн долларов для Украины

Фото, видео: www.globallookpress.com / Boris Roessler; 5-tv.ru

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Тема:
Украинский кризис Спецоперация

Ранее Байден запросил у Конгресса 60 миллиардов долларов, но этот транш так и не одобрили.

Вашингтон в попытках найти хоть какие-то средства для Украины может забрать их у Пентагона. Как пишет Bloomberg, администрация Джо Байдена собирается привлечь 200 миллионов долларов из финансирования собственной армии для поддержки Киева.

В частности, деньги пойдут на оплату вооружений и боеприпасов для ВСУ. Но эти 200 миллионов — капля в море по сравнению с 60 миллиардами долларов, которые Байден запрашивал у американского Конгресса.

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о начале СВО было принято после того, как власти ЛНД и ДНР на фоне участившихся обстрелов с украинской стороны попросили о помощи Москву.

Ряд западных стран, в частности США, с первых дней спецоперации оказывают Украине поддержку, поставляя оружие и направляя деньги Вооруженным силам Украины (ВСУ).

Ранее 5-tv.ru писал, что Запад указал Украине на стратегическую ошибку в Авдеевке.

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