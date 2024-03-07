«Три кита» здоровья: Путин поделился рецептами правильного образа жизни

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 14 0

Путин назвал спорт и закаливание главными способами поддержания здоровья

Фото, видео: © РИА Новости / Михаил Метцель; 5-tv.ru

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Президент России с рабочим визитом посетил Краснодар, где встретился с выпускниками Высшего военного училища.

Владимир Путин признался, что поддерживать крепкое здоровье ему помогают спорт и почти полное отсутствие алкоголя, а также закаливание, к которому привык еще с детских лет. Об этом президент России рассказал на встрече с выпускницами Краснодарского высшего военного авиационного училища.

По словам российского лидера, самое эффективное средство закаливания — это контрастные ванны или душ. Таким образом организм становится крепче.

Глава государства вспомнил, как, будучи школьником и проживая в ленинградской коммуналке, выходил зимой во двор и обтирался снегом.

«Я к тому, что, если есть желание, всегда можно найти возможность добиваться нужного результата. А забота о своем здоровье — это важное дело. И имеет не только личное, но и государственное измерение», — сказал Путин.

Также президент России отметил, что для поддержания здоровья важно регулярно заниматься спортом и очень осторожно относиться к употреблению спиртного.

«Я практически исключаю алкоголь. Ну уж точно стараюсь не употреблять крепких напитков», — признался глава государства.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Путин рассказал о самых значимых для него событиях 2023 года.

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