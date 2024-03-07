Путин рассказал о самых значимых для него событиях 2023 года

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 80 0

Путин: самые значимые события 2023 года происходили в зоне СВО

Фото, видео: Савостьянов Сергей / ТАСС; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Президент России с рабочим визитом посетил Краснодар.

Владимир Путин признался, что самыми значимыми событиями 2023 года для него были те, что происходили в зоне специальной военной операции. Об этом президент России рассказал на встрече с выпускницами Краснодарского высшего военного авиационного училища.

«Это такая череда событий, но, конечно, так же как и для страны в целом, для меня и для вас, я думаю, все самое яркое, значимое происходило на поле боя в зоне специальной военной операции», — сказал президент.

Путин отметил героизм российских военных, который они проявляют на СВО, причем, женщины защищают нашу страну наравне с мужчинами.

«Сегодня наши женщины, молодые девушки в зоне специальной военной операции несут службу. Причем по разным направлениям. И везде служат Родине достойно», — подчеркнул Путин.

На втором месте по значимости для российского лидера стали события в сфере экономики.

Президент России Владимир Путин посетил Краснодар с рабочим визитом 7 марта. Там глава государства встретился с выпускниками Высшего военного авиационного училища. Также в его планах посетить крупнейший на юге России спортивный комплекс по самбо.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в «Сириусе» прошла церемония закрытия Всемирного фестиваля молодежи: как это было.

Тема:
Спецоперация
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