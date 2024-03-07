Какими самолетами президент управлял?

Президент России Владимир Путин рассказал о своем опыте полетов на военных самолетах. В ходе встречи с выпускницами Высшего военного авиаучилища в Краснодаре он признался, что сам пилотировал только мотодельтаплан, когда летал с журавлями-стерхами.

«Небо — дело серьезное, кто как не вы знаете об этом. Это не тренажеры, [даже] 400 метров — это высоковато», — сказал он.

Путин поделился, что сам летал на штурмовике Су-25, а также на Ту-160 и Бе-200. Управлял президент и истребителем Су-27. В то время командир экипажа доверил ему сделать «бочку».

«Если по-настоящему пилотировал — то только „этажерку“, летал вместе с журавлями. И там надо было учиться», — рассказал Владимир Владимирович.

Накануне президент находился в Сочи, где провел ряд мероприятий. Сегодня Путин приехал в Краснодар с рабочим визитом. В его планы входит не только посещение Высшего военного авиационного училища, но также и крупнейшего на юге России спортивного комплекса по самбо.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин в Краснодаре сел за штурвал авиатренажера. Он также пообщался с девушками-выпускницами летного училища.