Балерина Илзе Лиепа лишилась гражданства Литвы

Как оценивают в республике высказывания народной артистки России?

Президент Литвы Гитанас Науседа принял решение лишить балерину, народную артистку России Илзе Лиепу гражданства балтийской республики. Об этом сообщил пресс-атташе главы государства Ридас Ясуленис в беседе с журналистами.

«Президент согласился с рекомендацией комиссии по вопросам гражданства и лишил Лиепу литовского гражданства за поддержку государства, представляющего угрозу безопасности Литвы и ее союзников», — сказал он.

В Литве считают, что действия и публичные высказывания Лиепы создают ситуацию, которая угрожает интересам безопасности республики.

До этих пор у артистки было двойное гражданство — российское и литовское. Последнее балерина получила только в 2000 году, да и в порядке исключения, так как больше десяти лет танцевала с литовским партнером по сцене Пятрасом Скирмантасом.

Лиепа открыто поддерживает президента России Владимира Путина. Свое мнение насчет главы государства и СВО на Украине она, в том числе, высказала в интервью. После этого в адрес балерины посыпались угрозы о лишении гражданства Литвы. Обращение Науседе даже готовили в МВД республики. Происходило это все в ноябре 2023 года.

Однако недавно в Литве снова возбудились по этому вопросу. Так, в середине февраля Науседе направили рекомендацию о лишении Лиепы литовского гражданства.

Ранее 5-tv.ru писал, что Илзе Лиепа ответила Литве на угрозы лишить ее гражданства. Еще в 2023 году она заявляла, что не намерена менять свою позицию из-за этого.