В Литве собираются лишить гражданства известную балерину, поддержавшую СВО

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 84 0

В Литве хотят лишить гражданства балерину Илзе Лиепу

В Литве собираются лишить гражданства известную балерину, поддержавшую СВО

Фото: © РИА Новости / Александр Гальперин

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Тема:
Спецоперация

По мнению МВД прибалтийской страны, ее заявления расцениваются как «дискредитация государства».

В Литве собираются лишить гражданства известную балерину Илзе Лиепу, поддержавшую СВО. По мнению МВД прибалтийской страны, ее заявления расцениваются «дискредитацией государства». Об этом сообщает издание LRT.

Лиепа известна тем, что поддерживает российского президента Владимира Путина, у нее двойное гражданство — и российское, и литовское. Последнее она получила только в 2000 году, да и в порядке исключения, так как больше десяти лет танцевала с литовским партнером по сцене.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Литва требует от России восстановить памятную табличку епископу Рейнису. В литовском МИД заявили, что это «не первый случай сноса памятников жертвам режима в России» и потребовали восстановить табличку. К протесту Литвы присоединилась Эстония.

Тема:
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