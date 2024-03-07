Служат достойно: Путин рассказал о самоотверженности женщин в зоне спецоперации

|
Лана Шевченко
Лана Шевченко Лана Шевченко Журналист Вконтакте 22 0

Путин рассказал о самоотверженности женщин в зоне спецоперации

Фото, видео: © РИА Новости / Михаил Метцель; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Глава государства пообщался с выпускницами Высшего военного авиационного училища.

С девушками, которые первыми в России сели за штурвал боевых самолетов, Владимир Путин сегодня встретился в Краснодаре. Президент посетил Высшее военное авиационное училище и пообщался с его выпускницами.

Даже в преддверии праздника первым делом речь шла о самолетах. Главу государства, например, спросили о впечатлениях от Ту-160М, за штурвал которого он сел в Казани.

О смелости женщин, особенно тех, которые сейчас наравне с мужчинами выполняет боевые задачи в зоне спецоперации, говорил президент, поздравляя девушек с наступающим праздником. Все подробности — в репортаже корреспондента «Известий» Валентина Трушнина.

Ранее, 5-tv.ru, Путин присвоил модернизированному стратегическому ракетоносцу Ту-160М имя первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева.

-5° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 79%
90.75
0.41 98.88
0.68
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

0:43
Еще на год: в Европарламенте поддержали продление режима свободной торговли с Украиной
0:30
«Начнутся смотрины»: зачем Залужного назначили послом Украины в Великобритании
0:22
Все дело в газах? Почему после игристого вина болит голова
0:03
«Пример стойкости и уверенности»: Путин поздравил женщин с 8 Марта
23:59
Прямо на подоконнике: какие овощи и цветы можно посадить в марте на рассаду
23:41
Служат достойно: Путин рассказал о самоотверженности женщин в зоне спецоперации

Сейчас читают

Психолог рассекретил способ правильно дарить подарки женщинам, чтобы получить любовь
Европейцы гадят: фуры с цветами в Татарстан сутками стоят на границе
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит
Песков заявил, что Путин дал поручения по амнистии для некоторых женщин

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок