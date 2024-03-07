«Зачем ждать?» — в Восточной Европе заговорили о нападении на Россию

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 42 0

Колумнист FT Купер: Восточная Европа размышляет над возможным нападением на РФ

«Зачем ждать?» — в Восточной Европе заговорили о нападении на Россию

Фото: www.globallookpress.com / Mohssen Assanimoghaddam

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Напряженность в странах-участниках НАТО нарастает.

Страны Восточной Европы размышляют над возможностью напасть на Россию. Об этом заявляет колумнист британской газеты Financial Times Саймон Купер.

В своих выводах автор ссылается на информацию, полученную от высокопоставленного восточноевропейского чиновника, который утверждает, что страны опасаются нападения со стороны РФ и якобы хотят нанести удар первыми.

«Мы спрашиваем себя: «Зачем сидеть и ждать, когда Россия нападет на нас? Почему бы нам не напасть на Россию?» — цитирует Купер слова неназванного политика.

В материале колумнист рассуждает о том, на что может решиться премьер Нидерландов Марк Рютте, который, по всей видимости, станет следующим генсеком НАТО. Между тем внутри альянса наблюдается все больший раскол, который касается, в первую очередь, позиции по Украине. Купер отмечает, что Рютте придется каким-то образом собрать коалицию, где есть как сторонники агрессивной политики, направленной в сторону России, так и тех, кто все еще действительно выступает за мирное урегулирование конфликта.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что может толкнуть НАТО на отправку войск на Украину.

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