Шопоголик или жертва рекламы? Как появляется зависимость от маркетплейсов

Покупки в интернете во многом облегчают жизнь, однако и они могут быть опасны.

Более половины россиян (54%) тратят на маркетплейсах от пяти до 20 тысяч рублей ежемесячно, с каждым годом количество людей, предпочитающих онлайн-шопинг, увеличивается. Прирост объясняется не только удобством таких сервисов. По мнению экспертов — маркетологов и психологов — покупки в интернете несколько дезориентируют людей, переносят их в виртуальный мир и как бы стирают границы их возможностей. Поэтому некоторые начинают заказывать больше, чем могут себе позволить, а потом влезают в долги. Так рождается зависимость.

Как рассказал Денис Амосов, эксперт по женскому маркетингу и креативный директор пиар-агентства, представительницы прекрасного пола покупают в сети больше, кроме того, они чаще совершают импульсивные покупки. 40% россиян откладывают 10-30% от заработной платы на отоваривание в интернете. А за три года это количество увеличилось в два раза. Что касается доли импульсивных покупок, у женщин она составляет 30%, а у мужчин 20%.

Дамы чаще всего покупают одежду, косметику и товары для дома. Самые большие суммы в интернете оставляют женщины-предприниматели — от 100 тысяч рублей. Среди мужчин чаще всего маркетплейсами интересуются наемные сотрудники, они тратят от 20 до 50 тысяч рублей в месяц. Самыми скромными по понятным причинам являются девушки-студентки, у них на интернет-шопинг уходит до пяти тысяч рублей в месяц. Цифры определенно были бы не такими внушительными, если бы не труды рекламщиков. С другой стороны — спрос рождает предложение, верно?

«Маркетологи используют различные инструменты и уловки для того, чтобы убедить покупательниц покупать больше. Они ориентируются на историю покупок, карточки товара и создают уникальный контент… По статистике, 88% покупательниц смотрят видеоролики. Поэтому, если вы не используете этот вид контента, вы многое упускаете. И по статистике, всего лишь 16% людей не читают описание вовсе. Поэтому создавая карточку товара или продвигая данный товар, вы обязательно должны учитывать контент, который будет не только для поисковых алгоритмов, но и для ваших покупателей», — резюмирует Амосов.

Онлайн-шопинг — это действительно удобно. Не нужно тратить время на дорогу в магазин, бродить по торговым центрам, тащить домой тяжелые сумки, все может доставить курьер прямо домой. Этот фактор вносит значительный вклад в популярность маркетплейсов. Кроме того, есть скидки, акции, бонусы и прочие «завлекалочки», которые то и дело провоцируют купить что-то еще. Даже ненужное. Но как понять, что покупок стало слишком много, и речь идет уже о зависимости, а не о грамотной организации шопинга? На этот вопрос ответила психоаналитический бизнес-психолог, executive-коуч Ольга Никитина-Кузякова.

Почему люди становятся зависимыми от онлайн-шопинга

Фото, видео: www.globallookpress.com; 5-tv.ru

В первую очередь специалист подтвердила данные Дениса Амосова: действительно, количественная разница между женщинами-шопоголиками и мужчинами-шопоголиками не так велика. Разительно отличаются только сферы интересов, при этом проблема — одна на всех. Един и ориентир. Если траты становятся чрезмерными, если они не соответствуют заработку или превращают дом в свалку безделушек, это, скорее всего, диагноз. Механизм такой зависимости одинаков и для алкоголиков, и для игроманов, и для рабов маркетплейсов. Пристрастие становится неконтролируемым, когда шопинг переходит в режим онлайн.

«Виртуальный мир отдаляет субъект от реальности, и более того, включаются бессознательные механизмы. За каждым каким-то бессознательным импульсом стоит глубинная потребность, которую субъекты пытаются удовлетворить. И чаще всего это глубинная потребность связана с признанием и любовью», — говорит психолог.

Как отметила Ольга Никитина-Кузякова, человек — существо социальное, каждый так или иначе зависит от мнения окружающих людей. Само по себе желание быть привлекательным — абсолютно нормально. Обратная ситуация, когда женщина или мужчина перестает заботиться о внешности, может говорить о психологических проблемах или даже психиатрических диагнозах. Так, в состоянии депрессии можно позабыть даже о гигиене. Так что в заботе о внешнем виде нет ничего постыдного, желание нравиться другим — это естественное и здоровое состояние человека.

Каждый частично формирует отношение к себе посредством внимания окружающих. Это начинается в детстве. Малыши беззащитны, они зависимы от тех, кто будет за ними ухаживать, кто будет их кормить. На этом этапе восприятие значимого взрослого — вопрос жизни и смерти для ребенка. Он видит, что нравится маме, папе, родственникам и друзьям, умиляет и радует — так начинается зависимость от мнения со стороны. И если в период становления личности внимания недостаточно или наоборот слишком много, появляется дефицит. Повзрослев, кроха начинает привлекать других только посредством каких-то внешних объектов.

«Ненормальным это становится в тот момент, когда внимание этому уделяется чрезмерно. И доходит до того, что тратятся значительные средства из личного бюджета или из бюджета семьи и приводит к плачевным результатам… Мужчина удовлетворяет эту потребность посредством получения какого-то статуса, техническими средствами, автомобилями, гаджетами, женщина — при помощи внешности. Ее оболочка привлекает внимание и тем самым удовлетворяет глубинные потребности. В частности, в признании и любви», — говорит эксперт.

Как излечить шопоголизм?

Закономерный вопрос — как с этим справиться? Психолог рекомендует в первую очередь попытаться скорее вернуться в реальный мир. Да, поначалу придется держать себя в руках, чтобы не открыть заветное приложение и не выбрать очередное новое платье. Но часы, которые ранее проводились за просмотром бесконечного списка товаров, просто необходимо заменять прогулками, походами в театр, на выставки, в ресторан с друзьями. В старом платье! Поверьте, близким не так уж и важно видеть вас «с иголочки» на каждой встрече. Им нужны вы, а не ваши туфли или сумочка.

Вторым шагом станет работа над развитием финансовой грамотности, то есть умением соотносить доходы с расходами, введением элементарных правил бюджетирования. Крайне важно осознать, какую потребность вы пытаетесь закрыть импульсивными покупками. И понять, что та же самая потребность может быть, закрыто совершенно иными способами. Хотите признания — работайте усерднее, займитесь карьерой и повышением квалификации. Или возьмитесь налаживать отношения с людьми, перейдите на новый уровень общения с семьей и друзьями. Но если желание тратить и покупать приобретает патологический характер, и вы понимаете, что самостоятельно уже не справляетесь, лучше обратиться за профессиональной психологической помощью. Специалист поможет разобраться в механизмах зависимости и повысить качество вашей жизни.

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