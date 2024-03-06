Все из детства? Почему Бузова, Волочкова и Самбурская до сих пор одиноки
Психолог Немова: из-за детских травм Бузова до сих пор не нашла свою любовь
Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Воспитание родителей сильно повлияло на звезд российского шоу-бизнеса, считает психолог.
Певица Ольга Бузова, балерина Анастасия Волочкова и актриса Настасья Самбурская построили успешную карьеру, но так и не нашли свою любовь. Почему они до сих пор не обрели счастья в личной жизни — попыталась ответить психолог Наталья Немова.
Ольга Бузова
Артистка имела два серьезных романа, за которыми очень внимательно следила общественность. Она была замужем за футболистом Дмитрием Тарасовым и блогером Давидом Манукяном. Оба мужчины повысили свою медийность после отношений с певицей.
«Если человек замечает, что попадает в повторяющиеся ситуации, выбирает похожих людей, которые всегда приводят к травме и разочарованию, которые нарушают границы, то это сигнал о непроработанных чувствах, которые бессознательно снова и снова заставляют современных принцесс выбирать «не тех», — цитирует специалиста KP.RU.
Немова предположила, что певице чего-то не хватало в материнской любви. Как известно, Ирина Бузова была очень сдержана в словесном выражении чувств.
«Итог такого сформированного прошлого — большой соблазн наполнять других, инвестировать в другие объекты любви и доказывать свою „хорошесть“, а это невероятно выматывает», — сказа специалист.
Она отметила, что если мужчины заметят такое поведение, то они могут начать манипулировать Бузовой.
Анастасия Волочкова
Мама балерины очень сильно повлияла на ее жизнь. Например, по словам Волочковой, именно из-за родителя у нее не сложились отношения с предпринимателем Сулейманом Керимовым.
Создать семью Волочкова смогла лишь с бизнесменом Игорем Вдовиным, от которого родила дочку Ариадну. Однако и этот союз быстро распался. Артистка в неудачах в личной жизни винит мать.
По мнению психолога, балерина очень долго оставалась в детском возрасте из-за своего воспитания. Сейчас же она ведется себя как подросток.
«Фактически Анастасии не передали навыков, необходимых для формирования зрелости в ходе взросления», — отметила специалист.
По мнению психолога, именно поэтому Волочковой не удается построить крепкие отношения с кем-либо.
Настасья Самбурская
Актриса никогда не была в длительных отношениях. Возможно, что она выработала в себе модель поведения «смотри, но не трогай». Дело в том, что Самбурскую в детстве избивал отец. Психолог пояснила, что именно поэтому у актрисы есть желание отгородиться от партнера.
Ранее 5-tv.ru писал, что Бузовой сделали предложение руки и сердца.
- 6 мар
- «Выходи за меня!» — Бузовой сделали предложение руки и сердца
- 5 мар
- «Живу на старых дрожжах»: футболист Тарасов признался, что больше не приносит деньги в дом
- 5 мар
- «Тонны хейта заглушают овации»: Бузова рассказала о сложностях на пути к успеху
- 4 мар
- «Люблю и любима»: Ольга Бузова намекнула на новые отношения
- 1 мар
- Шура выскочил как ошпаренный с шоу Бузовой из-за скандала
- 29 февр
- «Сделала то же самое»: Бузова отплатила Бородиной за старые обиды
- 29 февр
- Не выдержала накала: фигуристка Медведева сбежала с шоу Бузовой из-за скандала
- 25 февр
- Что здесь происходит? Ольгу Бузову втроем раздели до трусов
- 24 февр
- «Мне было хорошо»: Бузова рассказала о новом сексуальном партнере
- 23 февр
- Битва звездных образов: стилист оценила подготовку Бузовой, Лель и Брухуновой к весне
Читайте также
74%
-0.19 98.94
-0.17
Нашли ошибку?