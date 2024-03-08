Байден заявил, что американских военных не отправят на Украину

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 28 0

По словам лидера страны, украинцы и не просят у него солдат.

Байден заявил, что американских военных не отправят на Украину

Фото: www.globallookpress.com

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Президент США Джо Байден заявил, что не планирует отправлять американских солдат на Украину. На животрепещущий вопрос в свете последних заявлений французского лидера Эммануэля Макрона о необходимости поддержать Киев живой европейской силой, его коллега из Штатов ответил в ходе выступления перед Палатой представителей и Сенатом Конгресса США с ежегодным посланием «О положении страны».

«Они (украинцы. — Прим. ред.) не просят американских солдат. На самом деле американские солдаты не будут (воевать — Прим. ред.) на Украине, и я решительно настроен продолжать в том же духе», — сказал Байден.

Глава Соединенных Штатов также выражал уверенность, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) смогут победить в противостоянии с ВС РФ. Однако для этого необходимо, чтобы американцы поддержали Киев и предоставили «Оружие, необходимое для самозащиты». Затем Байден в очередной раз призвал Конгресс поддержать заявку Белого дома на выделение нового пакета помощи.

«Если Соединенные Штаты отступят сейчас, то это поставит Украину под угрозу», — утверждал президент.

Американский лидер заявлял, что якобы отправил послание российскому коллеге Владимиру Путину, предупредил, что США не отступят и «не преклонятся».

Белый дом еще 1 октября направил свою заявку в Конгресс. Она подразумевала помощь Израилю и Украине, а также меры противодействия Китаю и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Все администрация Байдена хочет получить 106 миллиардов долларов на эти цели. До сих пор решение не принято, так как в Конгрессе есть противники идеи о дальнейшей поддержке киевского режима, они считают более важным внимание к положению своих граждан.

Ранее 5-tv.ru выяснял, велика ли вероятность отправки войск НАТО на Украину.

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