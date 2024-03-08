Собянин: Более 2,2 миллиарда поездок совершили на метро и МЦК в 2023 году

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 16 0

Наибольший рост числа пассажиров отмечен в трамваях.

Собянин: Более 2,2 миллиарда поездок совершили на метро и МЦК в 2023 году

Фото: © РИА Новости / Михаил Воскресенский

В 2023 году москвичи совершили в городском транспорте на 230 миллионов поездок больше, чем в 2022-м. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«При этом поездки на личных авто сократились на 4% — это говорит о доверии городскому транспорту», — написал глава города в Telegram-канале.

Наибольший рост числа пассажиров отмечен в трамваях, популярность набирают и речные маршруты. Кроме того, благодаря открытию новых станций горожане стали чаще пользоваться метро и Московскими центральными диаметрами.

Так, в 2023 году станция метро появилась во Внукове. Теперь из одноименного аэропорта можно напрямую доехать до Москва-Сити, улучшилась и транспортная доступность близлежащих поселений.

«Полгода работают станции «Физтех», «Лианозово» и «Яхромская» на севере Люблинско-Дмитровской линии. Стало удобнее добираться на учебу и работу студентам МФТИ и сотрудникам «Физтехпарка“», — подчеркнул Собянин.

В 2023 году только на метро и Московском центральном кольце горожане совершили свыше 2,2 миллиарда поездок. Рельсовый каркас столицы готов к росту пассажиропотока.

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