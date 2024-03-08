На Украине разъяренный мужчина набросился с топором на сотрудников военкомата

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Елизавета Романова
Елизавета Романова 24 0

На Украине мужчина напал с топором на сотрудников военкомата

На Украине разъяренный мужчина набросился с топором на сотрудников военкомата

Фото: www.globallookpress.com / Alfred Schauhuber

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При этом ему помогали несколько человек.

В западной части Украины в одном из сел Черновицкой области мужчина с топором напал на сотрудников территориального центра комплектования (аналог военного комиссариата — Прим. ред.). Об этом сообщает издание «Страна.ua».

На опубликованных СМИ кадрах видно, как мужчина сперва сбивает военкомов на желтом автомобиле «Нива», а после выходит из машины и набрасывается с топором на сотрудников ТЦК.

Помощь виновнику «инцидента» оказал мужчина, сидевший ранее на лошади. После еще несколько молодых людей побили стекла авто ТЦК.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что все более оригинальны военкомы на Украине в своем стремлении любыми способами отправить как можно больше мужчин на фронт. Вот кадры из Одессы — мы видим, как комиссары вскрывают электрические щитки в подъезде, отключают свет в квартирах, а потом просто ждут, когда хозяева выйдут посмотреть, что случилось.

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На Украине разъяренный мужчина набросился с топором на сотрудников военкомата

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